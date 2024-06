Mireasa sezonul 9, 8 iunie 2024. Doamna Floarea intră în rolul de soacră. Ce sfaturi i-a dat Elenei în legătură cu Valentin

Doamna Floarea și Elena poartă o discuție ca de la soacră la noră. Tânăra ascultă cu atenție ce spune bunica lui Valentin.

Doamna Florea a intrat în rolul de soacră în discuția cu Elena. Aceasta a sfătuit-o pe concurentă cum ar trebui să gestioneze relația cu Valentin.

„Ce temeri aveți din partea noastră?” o întreabă Elena pe bunica lui Valentin. „Credeți că ne potrivim?”

„Eu, sincer, cred că vă potriviți foarte bine”, spune hotărât doamna Floarea. „Vă ciocniți mereu așa, vă împungeți.”

„Eu văd iubire și din partea ta, și din partea lui”, adaugă doamna Floarea. „Valentin e un băiat extraordinar, dacă știi să-l iei. (...) Dacă tu știi să-l iei pe Valentin, și te văd o fată foarte deșteaptă și inteligentă, dacă ai vrea, ai putea să-l faci mănușă! El te iubește foarte mult! El a suferit foarte mult.”

„Mie nu-mi place să vin cu problemele”, intervine Elena.

„Eu 99% vă văd împreună pe voi doi și fericiți”, continuă bunica lui Valentin. „Pe mine mă doare mai mult dacă nu-mi spui și aud din altă parte și pe Valentin la fel. (... Să trageți amândoi în aceeași direcție. (...) Te-am văzut și pe tine că sufereai, dar m-a durut tare mult că n-ai vrut să-mi spui.”

„Îi place să uncească foarte mult, să câștige bani, să se plimbe”, mai spune ea.

„Iar cu sucul... rugămintea mea este să nu-l mai tratezi așa, să ai grijă de el, să-l servești la bot”, mai adaugă femeia. „Lasă-l mai încet.”

„Vă doresc tot binele din lume”, mai spune doamna Floarea. „Iar din partea Nicoletei, să știi că -o să vină niciodată să-ți spună ceva.”

„Eu mi-am cerut scuze. Știu cum e... M-am gândit și la mama”, spune tânăra.

„Îți doresc putere multă, să ai răbdae cu el”, o roagă doamna Floarea.

Bunica îi spune cât de mult a suferit Valentin în copilărie din cauza absenței tatălui.

„Dacă tu te înțelegi cu el, n-ai treabă de nimeni, nici de Nicoleta”, este de părere doamna Floarea. „Ce-ai mai vrea să știi despre el? I-a plăcut să învețe, îi place să muncească...”

„L-am văzut, mi-a plăcut, l-am ales”, spune tânăra.

„Dumnezeu să vă binecuvânteze cu doi copilași măcar”, conchide doamna Floarea.

În platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, doamnei Floarea i s-a reproșat că a scos-o vinovată pe Elena de tot ce s-a întâmplat între aceasta și Valentin.

„Nu am atacat-o niciodată”, spune doamna Floarea. „Am spus ce-am văzut între ei. Dacă ei comunicau între ei... Eu pe Elena din prima zi am luat-o la sânul meu și am iubit-o.”

