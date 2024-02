Doamna Daniela a supărat-o pe Laura după ce a afirmat că o blochează pe Andrada, căci în persoana ei, Cristian găsește calități pe care și le dorește de la o femeie. Iubita tânărului a considerat că mama spune că ea nu le are, motiv pentru care a plâns.

La Mireasa Capriciile Iubirii, s-a discutat din nou despre acest subiect. Doamna Daniela a mai oferit câteva explicații, iar Cristian și-a spus punctul de vedere.

Mireasa sezonul 9. Ce i-a zis psihologul Eduard Puiu doamnei Daniela după afirmațiile despre Andrada și Laura

Psihologul Eduard Puiu și-a spus părerea după ce doamna Daniela a spus că o blochează pe Andrada pentru că are calități pe care Cristian le dorește la partenera de lângă.

”V-aș invita, cu tot dragul și cu toată stima, să ținem amândoi amândoi niște seminarii, niște workshop-uri, pentru că vorbiți extraordinar, dar fetei ăsteia mici și blonde i-ați dat cu daună. Adică, n-am înțeles... Aveți perfectă dreptate, dar nu înțeleg de ce îi dați extemporalul ăsta, pe care nu îl văd a își avea rostul. Adică, perfect de acord cu dumneavostră, vorbiți foarte frumos, am senzația că ați făcut teoria imago. Sunteți de acolo, din filmul ăla. Nu am înțeles ce aveți cu Laura, adică sincer... Cu drag, vorbiți foarte frumos, nu se pliază pe relația lor, nu am înțeles de ce le dați extemporal. Nu e calibrat...”, a spus domnul Eduard Puiu la Mireasa Capriciile Iubirii.

Moderatoarea Gabriela Cristea a povestit, din nou, ce s-a întâmplat. În Gala de Vineri, doamna Daniela a ales să o blocheze pe Andrada.

Argumentele ei au supărat-o pe Laura, care a primit totul ca un reproș. ”O blochez pe Andrada deoarece Cristian e în cuplu cu Laura. Pentru că am surprins la ea acele calități pe care Cristian le dorește la o femeie, adică susținere și înțelegere. E în cuplu cu Laura și aș dori să vadă în ea acestea calități pe care le are Andrada.”, a spus doamna Daniela.

Laura a înțeles că nu deține aceste calități, motiv pentru care a plâns, simțind că mama iubitului ei nu o place.

Însă doamna Daniela susține că a făcut acest lucru pentru a întări relația lui Cristian și a Laurei.

”Am înțeles perfect, tocmai de asta zic. Sunt două filme, eu chiar apreciez, dar nu vorbesc aiurea. (...) Tot nu înțeleg de ce ați simțit nevoia...”, a mai adăugat domnul psiholog.

Mama lui Cristian a insistat, spunând că vrea ca Laura să arate aceste calități, pentru că le are, și ar vrea să îi ajute să petreacă și mai mult timp împreună.

”Acesta e stilul mamei, e complexă, vrea să privească o situație din mai multe unghiuri. În același timp, a încercat pe tot posibilul, tocmai de asta a vorbit atât de mult, să o facă pe Laura să înțeleagă situația care a fost”, a spus și Cristian.

Băiatul a spus că s-ar fi simțit bine dacă tatăl Laurei ar face această comparație. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

