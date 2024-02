Șervan și Valentina au părăsit casa Mireasa în Gala de vineri, 16 februarie 2024. El a fost nominalizat de fete, pe când Valentina a pierdut cursa de eliminare împotriva Deliei.

Casa Mireasa s-a despărțit de doi concurenți în Gala de vineri, 16 februarie 2024. Fetele au făcut nominalizări și l-au eliminat direct pe Șervan, care s-a bucurat să plece, după ce nu a reușit să lege o conexiune cu niciuna dintre concurente.

De cealaltă parte, Valentina a pierdut cursa de eliminare, fiind eliminată de public. Ea a ajuns în pericol să plece după ce s-a clasat pe ultimul loc și a intrat la eliminare cu Delia, fata numită de mame.

Se aștepta să plece, a spus Valentina. Cu toate acestea, nu a reușit să-și rețină lacrimile când își lua ”la revedere” de la colegii de competiție.

Și în Gală, Valentina a ținut un discurs emoționant după ce a aflat că sunt ultimele minute în calitate de concurentă la Mireasa.

”Știam, mă așteptam. Eu sunt bucuroasă că am ajuns până aici. Am întâlnit oameni minunați. Nu am avut mamă când eram mică, dar mi-a dat Dumnezeu aici mai multe”, a spus Valentina.

La scurt timp după, Șervan a fost eliminat. A mers direct în casă, la Valentina, și s-au bucurat împreună.

Mireasa sezonul 9. Imagini cu plecarea lui Șervan și a Valentinei. Ce s-a întâmplat în casă

Valentina și Șervan au fost conduși de toți concurenții spre poarta Mireasa. Fata a plâns și a ținut tot timpul un șervețel în mână. Tinerii și mamele i-au îmbrățișat cu drag, iar la final una dintre fete a făcut un gest frumos pentru Valentina.

Este vorba despre Delia, care i-a oferit un buchet de flori Valentinei, cu care a fost în cursa de eliminare.

Mai multe imagini cu plecarea celor doi găsiți în Galeria foto.

