Moment fără precedent în casa Mireasa! Anne-Mary și Veronica, alianță împotriva lui Radu: „Ea o să fie următoarea victimă!”

Veronica și Anne-Mary au analizat apropierea dintre Radu și Alexandra la Mireasa. De ce îl acuză Veronica pe concurent că nu este sincer și ce replică a dat acesta.

În ediția live de ieri de la Mireasa, Radu a surprins printr-o declarație neașteptată, după ce a recunoscut că o place pe Alexandra. Mărturisirea lui a stârnit reacții, însă Veronica nu pare convinsă de sinceritatea concurentului. Mai mult, aceasta a discutat cu Anne-Mary despre comportamentul lui Radu, iar cele două par să fi format o alianță împotriva lui.

Veronica și Anne-Mary, discuții despre Radu și Alexandra

Cele două concurente au stat de vorbă în leagăn, unde au analizat apropierea dintre Radu și Alexandra. Veronica este de părere că tânărul nu este sincer în declarațiile sale și că ar putea repeta comportamentul pe care l-ar fi avut și în interacțiunile cu alte fete din casă.

„El arată că joacă teatru și serios, următoarea victimă o să fie fata asta. Așa zice de toate”, a spus Veronica, referindu-se la Alexandra.

În timpul discuției, concurenta a rememorat și experiența pe care a avut-o cu Radu, susținând că acesta nu și-ar fi regretat cu adevărat comportamentul, ci doar faptul că era sub influența alcoolului.

„Spunea că nu îi pare rău ce a făcut cu mine, ci doar că a fost beat”, a afirmat Veronica.

Aceasta i-a povestit lui Anne-Mary și despre atracția pe care a simțit-o față de Radu, explicând că, în opinia sa, apropierea dintre ei nu ar fi însemnat neapărat o conexiune profundă. Veronica a mai susținut că tânărul se comportă frumos până când ajunge să interacționeze mai apropiat cu o fată.

Ce spune Radu despre apropierea de Alexandra

În urma discuțiilor, Andreea Frățilă l-a întrebat pe Radu dacă intențiile sale față de Alexandra sunt serioase. Concurentul a explicat că declarațiile sale au fost sincere. La rândul ei, Alexandra a fost întrebată cum percepe interacțiunile cu acesta și a spus că Radu i s-a părut sincer în conversațiile pe care le-au avut.

Între timp, Veronica a fost mustrată pentru afirmațiile făcute în legătură cu mama lui Radu. Concurentul a reacționat la rândul său și a susținut că Veronica încearcă să se prezinte drept victimă.

„Nu știu de ce consideră Veronica că mă răzbun, Veronica joacă puțin un rol de victimă aici”, a spus Radu.

În ciuda explicațiilor sale, Veronica și Anne-Mary au continuat să discute despre comportamentul lui, iar conversația lor a lăsat impresia că între cele două s-a format o alianță.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.