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Noi imagini cu Veronica de la Mireasa, de când era fotomodel și poza în reviste! Fotografii din arhiva concurentei

Veronica de la Mireasa sezonul 14 a fost în trecut fotomodel. Descoperă în rândurile de mai jos imagini cu ea de pe vremea când poza în reviste.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 09:44 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 12:24
Descoperă imagini cu Veronica Miron de la Mireasa sezonul 14 | Antena 1
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Veronica este una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1. Tânăra s-a făcut remarcată în cadrul îndrăgitului show matrimonial de la Antena 1 prin felul său îndrăzneț de a fi, spunând direct lucrurile pe care le gândește. Despre trecutul ei se cunoaște faptul că a fost fotomodel și că a pozat în reviste.

Descoperă în rândurile de mai jos noi imagini, nedifuzate vreodată la TV, cu Veronica de la Mireasa, de pe vremea când era fotomodel și poza în reviste.

Noi imagini cu Veronica de la Mireasa, de când era fotomodel și poza în reviste! Fotografii din arhiva concurentei

Una dintre concurentele care au venit la emisiunea Mireasa. Regatul inimii este Veronica Miron, o tânără în vârstă de 32 de ani din Republica Moldova, din Chișinău. În cadrul testimonialului de la începutulul sezonului 14, publicul a putut afla despre ea faptul că este influencer și că își dorește o carieră de cântăreață. Așa cum chiar ea a susținut, a făcut cursuri de modeling și apoi, după un timp, a făcut și cursuri de actorie, acestea fiind cele două mari pasiuni ale sale.

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A fost inclusiv fotomodel și videomodel, apărând în diferite clipuri și pozând în reviste.

„Sunt și certăreață, în mediul online cred că am avut cele mai mari scandaluri de pe TikTok. Pot să par naivă, dar nu este adevărat. Atrag tot felul de scandaluri și mult hate, probabil fac ceva care atrage aceste lucruri din partea oamenilor”, a povestit Miron Veronica la intrarea în emisiune.

Un detaliu emoționant și surprinzător in viața concurentei a fost drama prin care ea trecut în urmă cu mulți ani și care i-a afectat cariera de fotomodel.

„Cea mai mare tragedie a fost când am avut un accident rutier ce mi-a afectat coloana vertebrală. Nu puteam să merg, a fost cea mai mare traumă emoțională și fizică, a fost cea mai mare durere din viața mea. Eram după o distracție și nu am știut că băiatul a plecat acasă și a servit alcool. Am urcat toți în mașină și am făcut un accident, ne-am lovit într-un gard”, a fost mărturisirea dureroasă făcută de tânără, care ulterior a explicat la Mireasa faptul că statul mult la pat i-a influențat inclusiv greutatea.

„Eu am făcut un pic de burtică pentru că am stat la pat cu coloana fracturată. Dar eu mereu am făcut sport, mereu am arătat bine și eu doar aștept să-mi revin total pentru a putea face sport. Eu nu am complexul ăsta”, a mărturisit tânăra.

La începutul emisiunii au fost prezentate câteva imagini cu ea de pe vremea vând era fomotomodel și poza în reviste.

Totuși, acestea nu sunt singurele imagini cu Veronica de pe vremea când era fotomodel și poza în reviste.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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