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Petru și Andreea, neînțelegeri la petrecere. Ce a deranjat-o pe concurentă și cum și-a explicat reacția la Capriciile Iubirii

Petru și Andreea au avut parte de neînțelegeri la petrecerea de la Mireasa. Ce a deranjat-o pe concurentă și cum și-a explicat reacția la Capriciile Iubirii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 11:39 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 11:40
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Între Petru și Andreea au apărut neînțelegeri la petrecere, iar discuțiile dintre cei doi concurenți de la Mireasa au continuat și după acel moment. Andreea și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul lui Petru, iar situația a fost discutată ulterior și în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

Neînțelegeri între Petru și Andreea, la Mireasa

În timp ce se afla la masă, Andreea le-a povestit celorlalți despre o discuție pe care a avut-o cu Petru și despre motivele pentru care atitudinea acestuia a deranjat-o.

„El a venit să vorbească cu mine pentru că a auzit că sunt o fire certăreață și nu voia să ne certăm prin casă. Ți se pare normal? Că mie nu”, a mărturisit Andreea.

Situația a fost analizată și la „Mireasa – Capriciile Iubirii”, unde Petru a fost întrebat dacă este de părere că a consumat prea mult alcool la petrecere. Concurentul a răspuns sincer și a explicat cum a perceput el lucrurile în acea seară.

„Personal, nu cred, poate puteam să consum mai puțin, dar nu. Nu consider că am fost într-o stare care să nu-mi facă cinste”, a spus acesta la Capriciile Iubirii.

Nici ceilalți concurenți din casa Mireasa nu au considerat că Petru ar fi fost sub influența alcoolului. Cu toate acestea, pentru Andreea, problema nu a fost neapărat cantitatea de alcool consumată, ci atitudinea pe care acesta a avut-o pe parcursul serii.

Ce a deranjat-o pe concurentă și cum și-a explicat reacția la Capriciile Iubirii

Andreea i-a atras atenția lui Petru și asupra faptului că nu ar fi fost în regulă să vorbească pe ringul de dans, întrucât, în opinia ei, acest lucru ar fi încălcat regulile casei. Reacția ei a arătat că a fost preocupată de respectarea regulilor și de modul în care s-au desfășurat lucrurile la petrecere.

Ulterior, concurenta a recunoscut că, în acea seară, este posibil să fi fost prea rigidă în felul în care a gestionat situația. Ea a ținut însă să precizeze că nemulțumirea sa nu însemna că nu îl place pe Petru.

„Da, îmi place de el, nu asta a fost problema”, a declarat Andreea.

Concurenta a explicat că și-a dorit să clarifice lucrurile și să îi explice lui Petru de ce a reacționat într-un anumit fel. Potrivit acesteia, momentul a făcut-o să se blocheze, iar reacția sa a fost influențată de felul în care a perceput situația.

„Voiam doar să-i explic situația, de ce am reacționat așa, de ce m-am blocat”, a spus Andreea.

Rămâne de văzut dacă cei doi concurenți vor reuși să depășească neînțelegerile și să clarifice ceea ce s-a întâmplat la petrecere.

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