Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Radu a fost la un date romantic cu Alexandra în jacuzzi! Cum a reacționat Anne, când a aflat totul, la Mireasa

Radu a fost la un date romantic cu Alexandra în jacuzzi! Cum a reacționat Anne, când a aflat totul, la Mireasa

În ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii,

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:07 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 15:25
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Situație complet neașteptată în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1.Când a aflat că Radu merge la un date romantic în jacuzzi cu Alexandra, Anne a avut o reacție complet neașteptată! Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Radu a fost la un date romantic cu Alexandra în jacuzzi! Cum a reacționat Anne, când a aflat totul, la Mireasa, în ediția din 16 octombrie 2026

Alexandra și Radu au petrecut timp împreună la un date romantic în jacuzzi, unde au avut ocazia să discute despre lucruri importante pentru ei. Întâlnirea celor doi a stârnit interesul celor din jur, iar Anne-Mary și-a exprimat propria sa părere.

Citește și: Anne-Mary a „explodat” de nervi când a auzit ce a putut să spună Ronaldo! Tânăra a aruncat cu jigniri și replici dure la Mireasa

Radu a părut extrem de dornic să o cunoască mai mult pe brunetă și aceasta a părut să se bucure de momentul petrecut alături de tânăr.

Înainte, totuși, de acest date, Alexandra nu a ascuns faptul că se va întâlni la jacuzzi cu Radu și Anne-Mary a avut o reacție neașteptată. Tânăra i-a spus că nu se va mai uita niciodată la fostul său iubit. Ulterior, în Live, chiar și Simona Gherghe a fost surprinsă de reacția extrem de calmă avută de Anne-Mary.

Tot în Live, îndrăgita prezentatoare a dorit să afle mai multe despre ceea ce simte Radu, de fapt, o întrebare pe care mulți fani o așteptau de mult timp: „Nu ai acționat ca un băiat care vrea să cunoască o fată. La mine e o fractură de logică. Te așteptai ca la petrecere să vină ea la tine?”.

Radu a explicat care au fost motivele pentru care s-a sărutat cu Veronica la petrecerea de sâmbătă, deși pusese ochii pe Alexandra: „Nu se va mai repeta, nu îmi doresc. Îmi doresc să mă cunosc în continuare cu Alexandra. M-am simțit super bine cu ea”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

Anne-Mary a „explodat” de nervi când a auzit ce a putut să spună Ronaldo! Tânăra a aruncat cu jigniri și replici dure la... Cum arată clasamentul publicului la Mireasa. Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 16 octombrie 2026...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: „Am găsit mângâiere în braţele lui” Milionarul celebru a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei, iar femeia s-a răzbunat crunt: &#8222;Am găsit mângâiere în braţele lui&#8221;
Observatornews.ro Vremea de mâine 17 octombrie. Iarna îşi intră deja în drepturi. Ninsori şi rafale puternice în mai multe zone Vremea de mâine 17 octombrie. Iarna îşi intră deja în drepturi. Ninsori şi rafale puternice în mai multe zone
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
Comentarii


George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Sondajul momentului în casa Mireasa! Ce trebuie să voteze publicul până în gala de vineri, 16 octombrie 2026
Sondajul momentului în casa Mireasa! Ce trebuie să voteze publicul până în gala de vineri, 16 octombrie 2026
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Trădări, acuzații și multe „înțepături”! Adevăruri incomode, scoase la iveală de față cu toți concurenții Mireasa! Ce s-a aflat
Trădări, acuzații și multe „înțepături”! Adevăruri incomode, scoase la iveală de față cu toți...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x