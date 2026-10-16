În ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii,

Situație complet neașteptată în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, show din programul TV al Antenei 1.Când a aflat că Radu merge la un date romantic în jacuzzi cu Alexandra, Anne a avut o reacție complet neașteptată! Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Radu a fost la un date romantic cu Alexandra în jacuzzi! Cum a reacționat Anne, când a aflat totul, la Mireasa, în ediția din 16 octombrie 2026

Alexandra și Radu au petrecut timp împreună la un date romantic în jacuzzi, unde au avut ocazia să discute despre lucruri importante pentru ei. Întâlnirea celor doi a stârnit interesul celor din jur, iar Anne-Mary și-a exprimat propria sa părere.

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Radu a părut extrem de dornic să o cunoască mai mult pe brunetă și aceasta a părut să se bucure de momentul petrecut alături de tânăr.

Înainte, totuși, de acest date, Alexandra nu a ascuns faptul că se va întâlni la jacuzzi cu Radu și Anne-Mary a avut o reacție neașteptată. Tânăra i-a spus că nu se va mai uita niciodată la fostul său iubit. Ulterior, în Live, chiar și Simona Gherghe a fost surprinsă de reacția extrem de calmă avută de Anne-Mary.

Tot în Live, îndrăgita prezentatoare a dorit să afle mai multe despre ceea ce simte Radu, de fapt, o întrebare pe care mulți fani o așteptau de mult timp: „Nu ai acționat ca un băiat care vrea să cunoască o fată. La mine e o fractură de logică. Te așteptai ca la petrecere să vină ea la tine?”.

Radu a explicat care au fost motivele pentru care s-a sărutat cu Veronica la petrecerea de sâmbătă, deși pusese ochii pe Alexandra: „Nu se va mai repeta, nu îmi doresc. Îmi doresc să mă cunosc în continuare cu Alexandra. M-am simțit super bine cu ea”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.