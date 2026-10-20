Război între mame la Mireasa! Doamna Elena, atac dur la adresa doamnei Flori: „Te mănâncă de vie vipera neagră”

Conflict exploziv la Mireasa! Doamna Elena a lansat acuzații dure la adresa doamnei Flori, iar disputa dintre mame a continuat cu un subiect controversat.

La Mireasa, tensiunile nu mai sunt doar între concurenți, ci și între mamele acestora! În ediția de ieri, în culisele emisiunii s-a desfășurat un nou schimb de replici acide între doamna Carmen, doamna Flori și doamna Elena. Conflictul dintre ele pare departe de a se încheia, iar discuțiile au degenerat rapid în acuzații și jigniri.

Doamna Elena, atac dur la adresa doamnei Flori

Schimbul de replici dintre cele trei mame a devenit tot mai tensionat, iar doamna Elena nu s-a ferit să-și exprime dezaprobarea față de comportamentul doamnei Flori. Aceasta a folosit cuvinte dure, comparând-o pe cealaltă mamă cu o „viperă neagră”.

„Ești vipera neagră”, a spus doamna Elena.

La rândul ei, doamna Flori a intervenit în discuție, făcând referire la faptul că unele persoane aleg să tacă o perioadă, înainte de a-și exprima nemulțumirile.

„Tace omul o săptămână, două, trei, cinci, gata, nu se mai tace”, a spus doamna Flori.

Replica nu a calmat spiritele, iar doamna Elena a continuat seria acuzațiilor, mărturisind că nu mai poate tolera comportamentul doamnei Flori.

„Eu așa ceva nu am putut să văd. Ferească Dumnezeu să ai una din asta. Te mănâncă de vie vipera neagră. Josnică persoană, eu chiar nu o mai suport, nu o mai suport”, a declarat aceasta.

Disputa dintre mame, motiv de dezbatere în casa Mireasa

Tensiunile au ajuns și în rândul fetelor, care au fost invitate să participe la un sondaj și să spună cu cine sunt de acord: cu doamna Flori sau cu doamna Carmen și doamna Elena.

Veronica a adus în discuție accesul fetelor la frigiderul mamelor. Doamna Flori a susținut că acestea nu au acces la frigider, în timp ce doamna Carmen și doamna Elena au contrazis această afirmație.

Subiectul a alimentat și mai mult neînțelegerile din casă, iar rămâne de văzut dacă cele trei mame vor reuși să ajungă la un numitor comun sau dacă disputa va continua și în edițiile următoare.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.