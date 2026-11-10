Relația dintre Alexandra și Radu, într-un moment de cotitură? Tânăra a plâns și a făcut o confesiune dureroasă

În ediia din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, Alexandra a plâns și a făcut o confesiune neașteptată despre Radu! Descoperă ce s-a întâmplat, de fapt.

Apar problemele în cuplul format din Radu și Alexandru? În ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul Inimii, concurenta a părut că este supărată de anumite aspecte din relația ei. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat între cei doi și ce detalii au ieșit la iveală.

Relația dintre Alexandra și Radu, într-un moment de cotitură? Ce a supărat-o pe concurentă și de ce a plâns, la Mireasa

Alexandra a început ieri să plângă și totul avea legătură cu Radu și cu relația cu el. Camerele de filmat au surprins-o chiar în timp ce făcea anumite confesiuni neașteptate, în ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Radu are un loc de muncă stabil ca antrenor de înot la Timișoara, în timp ce Alexandra face la Craiova niște cursuri de însoțitoare de bord. Cei doi sunt împreună de două săptămănâni, dar unele temeri au început să apară deja în sufletul tinerei.

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„Mai multe lucruri mă apasă, nu îmi mai găsesc locul nicăieri. Uneori simt că mă grăbesc. Îmi place, mă simt bine, mă simt liniștită, doar că nu știu ce o să se întâmple după și acest lucru mă cam oprește. O să fie aiurea, unul este dintr-un oraș, celălalt din alt oraș. Și niciunul dintre noi nu poate să ia o decizie, niciunul nu vrea să se mute! Și asta îmi dă așa niște gânduri și o stare foarte proastă. Nu am încredere în el. Nu pot să zic că nu am încredere, dar nici să am încredere în relația la distanța. Gândurile astea mă fac să cred că tot ce trăiesc acum e degeaba”, a spus Alexandra.

Anne a stat alături de ea și a încercat să discute cu ea, ba chiar i-a spus să se bucure de experiență.

Tânăra nu s-a ferit să recunoasă faptul că se simte îndrăgostită de Radu, dar a spus că își dorește ca Radu să devină mai serios și să preia frâiele relației, altfel „se va termina și va considera că totul a fost o experiență și atât”.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 10 noiembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.