Sezonul 13 de la Mireasa și-a ales câștigătorii. Telespectatorii au decis cine este cel mai iubit cuplu în Marea Finală.

Sezonul 13 de la Mireasa și-a ales câștigătorii. Telespectatorii au decis cine este cel mai iubit cuplu în Marea Finală | Antena 1

O poveste de iubire a cucerit telespectatorii și în sezonul 13 de la Mireasa, după ce Marea Finală a unit trei cupluri care au decis să se căsătorească și să trăiască până la capăt cea mai intensă experiență a vieții lor.

Sezonul 13 de la Mireasa și-a ales câștigătorii

După o competiție plină de emoții, momente memorabile și alegeri dificile, concurenții au decis să facă primul pas pentru a-și construi o familie, în emisiunea care a unit numeroase suflete.

Trei relații diferite și inedite au stârnit emoția astăzi. Ema, Giulia și Amalia au îmbrăcat rochiile de mireasă, în timp ce Alexandru, Alan și Sebastian au purtat costumul de mire. Alături de ei au fost apropiații, iar Marea Finală a fost presărată cu momente de dans, jurăminte de neuitat și amintiri pe care tinerii le vor păstra în inimă pentru totdeauna.

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Totuși, un singur cuplu a reușit să câștige premiul cel mare, în valoare de 40.000 de euro. Ema și Alan au fost declarați campionii sezonului 13 ai emisiunii Mireasa: Meciul Iubirii. Pe parcursul competiției, cei doi și-au construit relația pas cu pas, au trecut prin provocări și au demonstrat că încrederea, sinceritatea și iubirea pot învinge orice obstacol. Povestea lor a fost răsplătită de telespectatori, care le-au oferit votul decisiv în Marea Finală.

Telespectatorii au decis cine este cel mai iubit cuplu în Marea Finală

“Câștigătorii sezonului 13 al emisiunii Mireasa sunt Ema și Alan! Felicitări!”, a anunțat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

“Suntem emoționați! Am câștigat tot ce aveam de câștigat. Am cea mai frumoasă soție și o iubesc din suflet. Le mulțumesc celor de acasă pentru că ne-au răsplătit pentru iubirea pe care o avem.”, a răspuns tânărul, iar soția lui a adăugat: “Vreau să le mulțumesc susținătorilor și colegilor care ne-au ales într-un număr atât de mare. Nu m-am așteptat!”

Sezonul 13 a adus în fața telespectatorilor povești autentice, prietenii neașteptate, răsturnări de situație și emoții trăite la intensitate maximă, confirmând încă o dată că Mireasa rămâne locul în care iubirea poate schimba destine. Acum, poveștile continuă în afara Casei, iar cuplurile pornesc pe drumul vieții ținându-se de mână, pregătite să înfrunte și alte provocări. Speranța rămâne – dragostea mereu învinge!