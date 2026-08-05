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Cum arată azi Zeny, fiica Adelinei Pestrițu! S-a transformat într-o domnișoară superbă. Ce detaliu au observat mulți în poze

Adelina Pestrițu a organizat o petrecere de vis pentru fiica ei și mulți au observat că tânăra s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Descoperă cum arată Zeny în prezent și ce detaliu s-a văzut în imagini.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 15:28 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 16:19
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Decoperă cum arată în prezent Zeny, fiica celebrei Adelina Pestrițu | Antena 1 capturi
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Adelina Pestrițu a organizat o petrecere desprinsă parcă din filme pentru fiica ei, Zeny, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Imagini și filmări de la eveniment au fost publicate de vedetă pe pagina sa oficială de Instagram. A fost un bun prilej pentru cei care o urmăresc pe vedetă să descopere cât de mare s-a făcut și cum arată în prezent fiica ei. Descoperă în rânduril de mai jos ce detaliu a atras imediat atenția internauților curioși.

Cum arată azi Zeny, fiica Adelinei Pestrițu! S-a transformat într-o domnișoară superbă. Ce detaliu au observat mulți în poze

Adelina Pestrițu a devenit mamă pentru prima oară în data de 3 august 2018, atunci când a adus pe lume o fetiță pe nume Zenaida Maria, zisă și Zeny. Iată că anii au trecut și micuța de doar câțiva ani s-a transformat acum într-o adevărată domnișoară superbă, care recent a avut parte de o petrecere aniversară.

Ca să o surprindă, părinții i-au pregătit o petrecere inspirată din cursele de Formula 1, o pasiune a micuței. Tema „Fast & Fabulous” a fost pusă de minune în evidență de numeroasele decorațiuni, dar și de tortul cu mai multe etape, steagurile și chiar monopostul de Formula 1.

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Cu această ocazie, Adelina Pestrițu a ținut să transmită un mesaj extrem de emoționant pentru fiica sa:

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„Draga noastră Zeny,

Să nu uiti niciodata ca esti cea mai mare bucurie a noastra si ca vei fi mereu iubita si pretuita de parintii tai. Vei ocupa intotdeauna primul loc in inimile noastre.💞

Iti dorim o viata plina de bucurii, oameni buni si sinceri alaturi de care sa cresti si sa infloresti. Sa fii puternica, curajoasa si ocrotita la fiecare pas de ingerul tau pazitor.

Indiferent de drumurile pe care ti le va aseza viata in fata, noi vom fi mereu langa tine, gata sa te sustinem, sa te protejam si sa iti amintim, ori de cate ori vei avea nevoie, cat de speciala, buna, frumoasa si puternica esti.💞

Te iubim mai mult decat pot cuvintele sa spuna”, a scris vedeta pe pagina sa de Instagram, cu ocazia aniversării de 8 ani a fiicei sale.

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La petrecere au fost numeroși copii și animatori, iar imaginile sunt mai mult decât grăitoare. Cu siguranță Zeny a avut parte de amintiri de neuitat.

„Zeny’s Fast & Fabulous 8 💞💞💞💞

Astazi o sarbatorim pe fetita noastra minunata, cea care ne-a schimbat viata si ne umple inimile de iubire in fiecare zi.

Tema “Fast & Fabulous” a fost inspirata de marea ei pasiune pentru Formula 1 si de dorinta ei cea mai mare: sa aiba la petrecere un monopost de Formula 1 real. Si, bineinteles, i-am indeplinit visul! 🏎️💞 (...) La multi ani, iubirea noastra! Sa ramai mereu la fel de curajoasa, vesela si plina de energie! 💞💞💞 Te iubim infinit”, au scris părinții fetei.

Un detaliu observat de mulți a fost faptul că Zeny s-a transformat într-o adevărată domnișoară ce a primit numeroase laude. Un alt detaliu observat în pozele publicate de vedetă a fost faptul că aceasta seamănă extrem de mult cu celebra ei mamă.

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colaj foto cu adelina pestritu

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