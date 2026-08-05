Ce „anomalie” a observat Răzvan Fodor în zona de Nord din București. Actorul a împărtășit cu fanii: „Cum să văd așa ceva?”

Răzvan Fodor a observat un detaliu care l-a frapat într-o zonă scumpă a Capitalei și a ținut să împărtășească cu fanii această descoperire. Soțul Irinei Fodor a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care se observă detaliul considerat de actor „anomalie”.

Aflat în zona de Nord a Capitalei, Răzvan Fodor a observat că la o foarte mică distanță de un complex de blocuri scumpe, se află un bloc vechi, care oferă o priveliște deloc plăcută.

Soțul Irinei Fodor și-a exprimat surprinderea în mediul online față de acest detaliu și se întreabă de ce să dai peste 300 de mii de euro pentru a vedea de pe balcon o priveliște neplăcută.

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Răzvan Fodor, surprins de un detaliu observat în zona de Nord a Capitalei: „Am văzut această anomalie”

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„Sunt în zona de Nord a Bucureștiului și am văzut această anomalie. Aici sunt blocuri noi, am înțeles că aici costă vreo 350 de mii de euro un apartament și peste drum e așa ceva. Napoli, ești nebun? Ferentari. Ești nebun? Cum să dau 300 de mii aici și să ies pe balcon să beau cafeaua și să văd așa ceva?”, a transmis Răzvan Fodor pe rețelele sociale.

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De altfel, astfel de contraste nu sunt deloc neobișnuite în București. În numeroase zone ale Capitalei, ansambluri rezidențiale moderne, în care apartamentele se vând cu sute de mii de euro, se află la doar câțiva metri de blocuri vechi sau imobile construite înainte de dezvoltarea imobiliară din ultimii ani.

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