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Ce dietă ține Melania Trump pentru a arăta atât de bine la 56 de ani. Ce mănâncă soția lui Donald Trump în fiecare dimineață

S-a aflat secretul siluetei perfecte a Melaniei Trump! Ce mănâncă Prima Doamnă a Statelor Unite în fiecare dimineață pentru a se menține în formă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 09:58 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 11:01
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Ce dietă ține Melania Trump pentru a arăta atât de bine la 56 de ani. Ce mănâncă Prima Doamnă a SUA în fiecare dimineață | Shutterstok
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Soția lui Donald Trump continuă să impresioneze la fiecare apariție, nu doar prin stilul elegant, ci și prin silueta impecabilă, care pare să nu fie afectată de trecerea timpului. La 56 de ani, Prima Doamna a Statelor Unite arată ca în perioada în care era model. Secretul nu constă în diete drastice, ci are la bază o alimentație simplă, bazată pe echilibru și disciplină, alături de sport.

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Ce mănâncă Melania Trump la micul dejun

Melania Trump își începe ziua cu același tip de mic dejun: un smoothie din morcovi, spanac, mere, afine și iaurt degresat, care îi conferă energie și o ajută să aibă un ten luminos, potrivit avantaje.ro.

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De asemenea, include zilnic fructe proaspete, ajungând la șapte porții pe zi. Printre preferatele ei se numără merele, piersicile, bananele, ananasul, afinele și zmeura.

Pentru prânz, soția lui Donald Trump optează pentru preparate simple, dar sănătoase: somon cu fasole verde, salată de avocado cu roșii cherry sau platouri de fructe, mai notează sursa citată mai sus.

Melania Trump: „Îmi hrănesc corpul, nu îl pedepsesc”

Deși evită zahărul rafinat, Melania Trump nu ține diete drastice, preferând echilibrul și porțiile moderate în locul restricției totale. Ocazional, își face mici plăceri, precum ciocolată neagră sau o cupă de înghețată, dar întotdeauna cu măsură.

„Îmi hrănesc corpul, nu îl pedepsesc”, spune ea, potrivit avantaje.ro.

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Totodată, sportul ocupă un loc important în rutina ei. Face pilates pentru a-și întări mușchii și a-și îmbunătăți postura și tenis pentru mobilitate și rezistență. Obișnuiește să poarte greutăți la glezne, ceea ce îi crește consumul caloric pe parcursul zilei.

Prima Doamnă a Statelor Unite pune mare preț și pe hidratare, protecție solară și produse de calitate pentru îngrijirea pielii. Melania Trump promovează un look natural, fără intervenții invazive, mai transmite sursa citată mai sus.

Care e secretul Melaniei Trump

În cazul Melaniei Trump, nu doar genetica este un factor important, ci și disciplina și consecvența cu care își organizează ziua. Alimentația, sportul, îngrijirea și atitudinea pozitivă formează un pachet complet, fără decizii impulsive.

Ce dietă ține Melania Trump pentru a arăta atât de bine la 56 de ani. Ce mănâncă Prima Doamnă a SUA în fiecare dimineață
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La 56 de ani, Melania Trump este dovada vie că eleganța și tinerețea pot fi rezultatul unui stil de viață echilibrat și al unei relații sănătoase cu propriul corp, nu doar al norocului

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