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Loredana, mesaj dureros în ziua în care tatăl său ar fi împlinit 89 de ani. Ce imagini emoționante a publicat: „Cine bănuia...”

Loredana a transmis un mesaj emoționant în ziua în care tatăl ei ar fi aniversat 89 de ani. Din păcate, Vasile Groza s-a stins la 88 de ani, iar artista a dat trista veste e pierderii părintelui pe 1 ianuarie 2026. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 12:59 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 13:05
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Vasile Groza ar fi împlinit 89 de ani în 2026 | Instagram
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Chiar dacă nu mai este fizic alături de ea, Loredana îl poartă în suflet pe tatăl său. Pe 5 august, artista a publicat imagini de la ultima aniversare a lui Vasile Groza.

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Loredana, mesaj dureros în ziua în care tatăl său ar fi împlinit 89 de ani

„La mulți ani, tată!!! Azi ai fi împlinit 89 de ani… Cine bănuia că anul trecut a fost ultima aniversare petrecută împreună… Ești cu mine oriunde...Dor…A ta, Lush”, a transmis Loredana pe rețelele sociale în ziua în care Vasile Groza ar fi împlinit 89 de ani. Artista a făcut publice mai multe imagini cu toată familia, de la ultima aniversare a poetului.

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Vasile Groza a murit la finalul anului trecut, fiind înmormântat pe 2 ianuarie 2026. Anunțul trist a fost dat de Loredana chiar în prima zi a anului.

„Am sperat că momentul asta nu va veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată..

Dar iată că timpul n a mai avut răbdare.

Tată a plecat în lungă călătorie a eternității!

A lăsat în urmă mii de poezii, cărțile lui pentru copii, române, cântece pentru copii și pe noi copiii lui Lori și Cristi și cei doi nepoți Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar!

A venit pe lume aparent fără nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mama văduva de război care a crescut singură 3 băieți..

Visul lui a fost să scrie...chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie..

Dar în fiecare zi și a urmat destinul.. a scris..

Pentru că s-a născut poet.. natural, autodidact..

Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Sunt mândră de ține TATĂ! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață oricâte obstacole ți-ar stă în cale, doar dacă te dăruiești!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat.

Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nădejde, un erou!

Colaj cu Loredana și Vasile Groza
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Mai multe fotografii

Te -ai luptat cu suferință până la ultima suflare!”, a transmis artista pe rețelele sociale.

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