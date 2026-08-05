Loredana a urcat pe scena Young Island Festival din Bacău, iar momentul i-a trezit emoții puternice artistei.

Loredana, copleșită de emoții pe scena din Bacău! Ce cadou a primit de la Cătălin Botezatu, care a numit-o „Madonna a Europei” | Captură Instagram

Loredana a revenit în locurile natale și a fost copleșită de emoții. Deși este una dintre cele mai cotate artiste de la noi din țară și a făcut un super show pe 2 august la Bacău, pe scena Young Island Festival, vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile în fața publicului numeros, din cauza dorului de tatăl său, potrivit click.ro.

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Loredana, în lacrimi pe scena din Bacău: „Mi-am amintit de vremurile în care am venit cu el de mânuță”

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Pe scena din Bacău, Loredana a optat pentru o ținută roz, extrem de sexy, care i-a pus în valoare formele voluptoase.

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Toate piesele sale au fost cântate de public iar, la un moment dat, atunci când s-a adresat celor care au venit să o vadă, Loredana le-a spus, cu ochii în lacrimi, că știe că părintele său o veghează de acolo de sus în fiecare clipă.

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Cu privire la momentul artistic de pe scena din Bacău, Loerdana a făcut declarații pentru click.ro.

„Mi-am amintit de vremurile în care am venit cu el de mânuță, el a avut grijă de mine de mică și încredere în mine, pentru că contează mult să ai pe cineva care să creadă în tine. Indiferent de tot ce spuneau alții, el a crezut în steaua mea, și-a dat și cămașa de pe el și ultimul bănuț din buzunar mi-l dădea mie ca să am bani de cheltuială unde plecăm. Au făcut niște sacrificii fantastice pentru ca eu să pot să îmi împlinesc acest vis. Și au trăit prin mine visul acesta.

Cred că e mare lucru să pot să îi spun acum că îl iubesc și că mi-e tare dor de el. În fiecare zi e cu mine și în fiecare zi mă gândesc la el și recunosc, în fiecare zi îmi scapă câte o lacrimă pentru că e foarte greu fără tată. E foarte greu să fii cumva semi orfan. O mai am pe mama, dar e ca și cum îți lipsește o aripă!”, a declarat Loredana pentru sursa citată.

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Ce cadou special i-a făcut Cătălin Botezatu bunei sale prietene

Cătălin Botezatu a fost invitat special la Young Island Festival de la Bacău și a așteptat, cu nerăbdare, să își vadă buna prietenă în timpul recitalului.

Potrivit click.ro, înainte de a urca pe scenă, Cătălin Botezatu și Loredana s-au întâlnit la hotelul unde au fost cazați împreună cu toți artiștii care au mers la Young Island Festival. Cei doi buni prieteni au stat la povești, iar designerul român i-a făcut cadou artistei un buchet de flori de busuioc.

Pe scena de la Young Island Festival, Loredana l-a complimentat pe celebrul designer, pe care l-a salutat și l-a numit „cel mai sexy bărbat din România!”, mai transmite sursa citată mai sus.

„Dintotdeauna! De când l-am văzut prima dată la prezentarea la care am cântat și el a prezentat, pentru că atunci era model... Am trăit niște momente fantastice împreună, am avut șansa să parcurgem niște epoci foarte diferite de cea de astăzi și să rămânem puternici, în picioare, relevanți pentru atâtea generații, care s-au schimbat și s-au schimbat.

Noi am găsit întotdeauna un numitor comun și cred că și Cătălin a găsit acest secret, pentru că nu contează vârsta din buletin, cum foarte mulți încearcă să facă din asta o situație și un lucru care e din ce în ce mai abuzat pe online. Cred că e important să rămâi tânăr și în suflet, pentru că numai oamenii care rămân tineri în suflet și au această energie vitală care nu poate fi descrisă, ea vine dintr-o pasiune extraordinară și din puterea de a te dărui.

Fără să te dăruiești în totalitate în ceea ce faci, nu există feedback și succes! Oamenii vor să câștige, să fie celebri și să aibă faimă, dar dau foarte puțin din ce au ei pentru asta și cred că aici este problema!”, a declarat Loredana pentru click.ro, atunci când a fost întrebată de Cătălin Botezatu, care a ținut-o de mână pe tot parcursul interviului.

La rândul său, designerul a numit-o pe artistă „Madonna a Europei”.

„E Diva, această Madonna a Europei, care se reinventează de la an la an și care are o voce și o capacitate muzicală fantastică. O iubesc și o voi iubi <<forever>> și voi fi în slujba ei indiferent ce o să îmi ceară!”, a spus și Cătălin Botezatu pentru sursa citată.

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