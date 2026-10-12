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Simona Gherghe a făcut anunțul momentului la Mireasa, după eliminarea lui Ronaldo! Ce a dezvăluit că se întâmplă

După ce Ronaldo a fost eliminat din casa Mireasa, Simona Gherghe a făcut un anunț complet neașteptat, ce a uimit-o pe Irina! Desocperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 16:22 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 16:48
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Gala Mireasa de vineri, 9 octombrie 2026, a adus multă tristețe pentru Ronaldo și Irina, după ce concurentul a aflat că este nevoit să părăsească show-ul. Totuși, o rază de speranță a apărut pentru concurentă în ediția din 12 ocotmbrie 2026, atunci când Simona Gherghe a făcut un anunț complet neașteptat! Descoperă în rândurile de mai jos despre ce este vorba.

Simona Gherghe a făcut anunțul momentului la Mireasa, după eliminarea lui Ronaldo! Ce a dezvăluit că se întâmplă

În ediția din 12 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa, show din programul TV al Antenei 1, Ronaldo a părăsit competiția. Vă reamintim faptul că trei concurenți au fost într-o cursă de eliminare săptămâna trecută. Cu un procent de 19,65 % dintre voturi, Cristian a fost concurentul salvat. Ronaldo a obținut 20,89 % dintre voturi, iar 59,46 % dintre voturi au mers că tre Maria, însă fiindcă aceasta s-a clasat pe locul 3 în topul fetelor, tânăra s-a salvat și cel eliminat a fost chiar Ronaldo, spre marea dezamăgire și durere a Irinei. Cei doi îndrăgostiți au mai apucat să stea puțin împreună, după ce Irina a primit șansa de a sta o oră cu Ronaldo.

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Ulterior, chiar și doamna Flori a fost mișcată până la lacrimi de durerea celor doi tineri.

La petrecerea de sâmbătă, concurenta a resimțit din plin absența partenerului său și acest lucru s-a văzut și în ediția de luni, 12 octombrie 2026, a emisiunii Mireasa.

Totuși, surpriza a fost mare atunci când Simona Gherghe a făcut anunțul momentului, după eliminarea lui Ronaldo. Aceasta a dezvăluit faptul că tânărul a primit șansa de a fi în continuare prezent la Mireasa. Capriciile iubirii pentru a se implica în cele întâmplate în emisiune, lucru ce a adus multă bucurie pentru Irina, așa cim era de așteptat.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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