Valentin, măcinat de îndoieli în relația cu Claudia, la Mireasa! Întrebarea care nu-i dă pace concurentului din Casa Mireasa

Valentin a făcut mărturisiri sincere despre relația cu Claudia, la Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce temeri are concurentul și cum și-a descris sentimentele.

O curiozitate legată de Claudia nu i-a dat pace lui Valentin, care a vrut să afle dacă iubita lui se comportă la fel și în afara emisiunii.

Valentin, mărturisiri sincere despre relația cu Claudia, la Mireasa

Discuția dintre cei doi a scos la iveală detalii despre felul în care își exprimă sentimentele, dar și despre temerile pe care concurentul le are în ceea ce privește relația lor. Imagini în premieră cu cei doi au fost difuzate la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

„Tu cum ești aici, ești și afară?”, a spus Valentin.

„Da, sunt la fel. Poate mai romantică!”, i-a explicat Claudia.

Valentin a mărturisit că experiența din emisiune l-a ajutat să descopere lucruri noi despre propria persoană. Deși se considera la fel și înainte de a intra în competiție, concurentul a realizat că poate fi mai deschis atunci când vine vorba despre sentimentele sale.

„Eu înainte să vin aici nu eram așa. Adică sunt la fel, dar nu descoperisem chestia asta. Știam că sunt pupăcios și așa, dar nu. De exemplu, aici am aflat că e bine și sănătos să spui lucrurile pe care le simți față de persoana iubită. Cum sunt afară sunt și aici, doar că aici am mai descoperit lucruri despre mine”, a spus Valentin.

„Și eu descopăr lucruri. Nu e că nu voiam să-ți spun, pur și simplu te inhibi”, a spus Claudia.

„Nu știu ce e în capul tău, Claudia, iubirea mea”, a spus Valentin în timpul discuției.

Ce temeri are Valentin în relația cu Claudia

Se pare că Valentin are anumite temeri atunci când vine vorba despre relații, mai ales după experiențele sentimentale prin care a trecut. Concurentul a vorbit deschis despre momentele în care s-a simțit vulnerabil și despre cât de greu i-a fost să se deschidă din nou în fața unei persoane.

„Devenisem emotiv la un moment dat, după cu inima frântă, după am făcut o pauză, am respirat de câteva ori”, a spus Valentin.

Imaginile difuzate în premieră la „Mireasa – Capriciile Iubirii” au dezvăluit mai multe lucruri despre dinamica dintre cei doi. Valentin a recunoscut că apropierea de Claudia a venit într-un ritm neașteptat pentru el și că implicarea sa emoțională îl face uneori să se teamă.

„Nu m-am deschis în totalitate față de alte persoane și cu tine, într-un timp foarte scurt, m-am deschis foarte mult și de aia am zis că mi-e teamă de chestia asta. Eu unul mă simt foarte implicat, mai ales cu gândul la tine”, a spus Valentin.

Claudia a încercat să îl liniștească și i-a transmis că sentimentele sale sunt sincere.

„Nu ți-aș face rău pentru că și eu țin foarte mult la tine și simt foarte multe lucruri și chiar s-a văzut și o să vezi”, l-a asigurat Claudia.

Ce a mărturisit Valentin despre Claudia la Capriciile Iubirii

În timpul conversației, Valentin a vrut să afle și dacă Claudia se gândea la o posibilă finală atunci când s-a înscris în competiție.

„Când te-ai înscris aici, te-ai gândit că vrei să ajungi în finală?”, a întrebat Valentin.

„M-am înscris și sincer, mai mult de două luni nu am crezut că stau. Nu mă gândeam la finală”, a spus Claudia.

„Acum ți s-a schimbat gândul?”, a întrebat Valentin.

„Acum că suntem așa și ești tu, da, am început să mă gândesc”, a spus Claudia.

La rândul său, Valentin a mărturisit că, înainte de a veni la Mireasa, nu era convins că va rămâne mult timp în emisiune. Acesta se aștepta să plece acasă după două-trei săptămâni și a explicat că trecea printr-o perioadă agitată. Apropierea de Claudia pare să-i fi schimbat însă perspectiva.

Concurentul și-a exprimat sentimentele și în cadrul emisiunii „Mireasa – Capriciile Iubirii”, unde a recunoscut fără ezitare că s-a îndrăgostit.

„Sunt îndrăgostit 100%”, a spus Valentin la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.