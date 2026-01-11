Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Ce înseamnă zborul cu paramotor și cum să te pregătești corect

Ediția din 11 ianuarie 2026 a emisiunii Neatza de Weekend. Adrian Buzan, deținător al recordului mondial „Zbor cu paramotor în subteran”, vorbește despre pasiunea sa pentru zbor, limitele performanței și responsabilitatea din spatele unui sport extrem. Află ce presupune parapantismul, care sunt regulile esențiale de siguranță, ce riscuri implică și cum trebuie să se pregătească cei care vor să descopere libertatea zborului în condiții controlate.

Duminica, 11.01.2026, 15:16