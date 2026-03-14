Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat faptul că au divorțat. Descoperă care a fost adevăratul motiv al despărțirii celor doi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Martie 2026, 12:00 | Actualizat Sambata, 14 Martie 2026, 14:38
Descoperă ce anume a dus la divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc | capturi facebook

Veste complet neașteptată! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și Rareș Cojoc, campionul de dans sportiv, au divorțat după o căsnicie de 10 ani. Vestea a fost dată chiar de către Andreea Popescu, prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au trăit o frumoasă poveste de iubire și, după 15 ani de relație și căsnicie, cei doi au decis că a venit momentul să divorțeze. Vestea i-a luat pe mulți prin surprindere, mai ales că viața celor doi părea una perfectă. Iată totuși că ruptura s-a produs și cea care a dat vestea a fost chiar Andreea Popescu (Cojoc), prin intermediul unui filmări emoționante.

Vizibil îndurerată, aceasta nu doar că a anunțat despărțirea de soțul ei, dar a explicat și care a fost adevăratul motiv al despărțirii.

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider în continuare faptul că o căsătorie e mai mult decât un act, este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și cu foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am decis să coborâm de pe această cruce, din păcate. Această decizie nu anulează respectul profund pe care eu și Rareș îl avem pentru instituția familiei și mai ales pentru taina căsătoriei.

Dar cu toate astea suntem aici. În primul rând, vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat și care a fost interpretat, din vina mea, pentru că eram într-un punct de vulnerabilitate și nu mi-am ales cu grijă cuvintele, ca o infidelitate.

Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării unor dorințelor, a lipsei timpului și nu ne mai dăm timp. Asta e problema, că intrăm în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp. Nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar și ele apar în fiecare zi și dacă le ignori ajungi în acest punct. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Adevărul este că dacă nu ai grijă de sufletul omului de lângă tine ajungi fără să îți dai seama să te pierzi și într-un final să vă pierdeți unul pe celălalt așa cum a fost în cazul nostru”, a fost o parte idn mesajul emoționant și lămuritor transmis de Andreea Popescu pe pagina sa oficială de Facebook, în cadrul unui clip video.

Leonardo DiCaprio, de nerecunoscut în ultimele imagini suprinse de paparazzi. Cum arată cu burtă și mustață... Cum arată astăzi actrița principală din „Celeste”. Dora Baret are în prezent 85 de ani...
AS.ro Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” Femeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: &#8220;E singura în care am încredere&#8221;
Observatornews.ro Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf Mai multe pisici maidaneze din Constanţa, eroine după ce au împiedicat un jaf
Antena 3 O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
SpyNews Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul

Citește și
Cum arată azi fostele crainice ale „Epocii de Aur”. Sanda Țăranu și Carmen Movileanu continuă să fie un etalon de eleganță
Cum arată azi fostele crainice ale „Epocii de Aur”. Sanda Țăranu și Carmen Movileanu continuă să fie un...
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței
Nicole Kidman a vorbit pentru prima dată despre divorțul de Keith Urban. Dezvăluiri neașteptate din partea actriței Catine.ro
Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim”. Cum arată inelul de logodnă
Iustin Petrescu și Hera, iubita lui, s-au logodit: „E oficial! Ne căsătorim”. Cum arată inelul de logodnă
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele
William Levy are probleme financiare? Ce a declarat actorul de telenovele Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili
Petrolul depășește din nou 100 de dolari pe baril, în ciuda eliberării istorice a celor 400 de milioane de barili Libertatea.ro
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra
„A pierdut tot”. Lovitura uriașă primită de Miodrag Belodedici, după divorțul dureros de Sandra AntenaSport
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum... Elle
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul
Cardi B, cu masca de oxigen pe scenă! Fanii s-au temut pentru viața ei! Imaginile cu momentul Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană
Prăjitura Lamington de post. Rețeta de prăjitură tăvălită în variantă vegană HelloTaste.ro
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari
O femeie care a lucrat pe iahturi de lux spune cum este, de fapt, să fii pe mare alături de miliardari Antena3.ro
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari
Console de gaming care acum valorează o avere. Ce dispozitiv se vinde cu mii de dolari useit
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“
Ilie Bolojan, despre venirea americanilor la Deveselu: „Este în interesul siguranței naționale“ BZI
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști
Se pregătește Educația fără profesori: Școlile și liceele, conduse de membri de partid și ONG-iști Jurnalul
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel!
Lia Olguța Vasilescu o pune la punct pe mama premierului Ilie Bolojan: Luați-l acasă pe mititel! Kudika
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București Redactia.ro
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat
Afecţiunea cu care se trezesc tot mai mulţi români. Tratamentul poate dura ani întregi şi nu e decontat Observator
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament
Tulburarea de panică: simptome, cauze și metode de tratament MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
5 moduri de a încuraja relațiile de familie
5 moduri de a încuraja relațiile de familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone
Primele imagini cu un iPhone pliabil au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitorul smartphone UseIT
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat
Supă de ciuperci cu morcovi, țelină apio și orz perlat Hello Taste
