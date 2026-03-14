Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat după 10 ani de căsnicie! Care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt

Veste complet neașteptată! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, și Rareș Cojoc, campionul de dans sportiv, au divorțat după o căsnicie de 10 ani. Vestea a fost dată chiar de către Andreea Popescu, prin intermediul unui clip video publicat pe pagina sa oficială de Facebook. Descoperă în rândurile de mai jos care a fost adevăratul motiv al despărțirii, de fapt.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au trăit o frumoasă poveste de iubire și, după 15 ani de relație și căsnicie, cei doi au decis că a venit momentul să divorțeze. Vestea i-a luat pe mulți prin surprindere, mai ales că viața celor doi părea una perfectă. Iată totuși că ruptura s-a produs și cea care a dat vestea a fost chiar Andreea Popescu (Cojoc), prin intermediul unui filmări emoționante.

Vizibil îndurerată, aceasta nu doar că a anunțat despărțirea de soțul ei, dar a explicat și care a fost adevăratul motiv al despărțirii.

Articolul continuă după reclamă

„Am divorțat. Din păcate nu ne-am mai iubit atât de mult cât să rămânem împreună până la sfârșit. Și consider în continuare faptul că o căsătorie e mai mult decât un act, este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și cu foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am decis să coborâm de pe această cruce, din păcate. Această decizie nu anulează respectul profund pe care eu și Rareș îl avem pentru instituția familiei și mai ales pentru taina căsătoriei.

Dar cu toate astea suntem aici. În primul rând, vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care am participat și care a fost interpretat, din vina mea, pentru că eram într-un punct de vulnerabilitate și nu mi-am ales cu grijă cuvintele, ca o infidelitate.

Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării unor dorințelor, a lipsei timpului și nu ne mai dăm timp. Asta e problema, că intrăm în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp. Nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar și ele apar în fiecare zi și dacă le ignori ajungi în acest punct. Așa s-a întâmplat în cazul nostru. Adevărul este că dacă nu ai grijă de sufletul omului de lângă tine ajungi fără să îți dai seama să te pierzi și într-un final să vă pierdeți unul pe celălalt așa cum a fost în cazul nostru”, a fost o parte idn mesajul emoționant și lămuritor transmis de Andreea Popescu pe pagina sa oficială de Facebook, în cadrul unui clip video.