Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce piese să alegi în nuanța anului, Cloud Dancer
Ediția din 11 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Cloud Dancer, nuanța delicată și versatilă a anului, devine piesa-cheie în garderoba oricărui sezon. La rubrica "Fashion Tips by Ellida Toma", creatorul de stil vorbește despre cum o integrezi corect în ținute, ce piese merită investiția și cum o combini pentru un look modern, luminos și elegant.
Duminica, 11.01.2026, 15:39