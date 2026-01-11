Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Machiajul care îți pune trăsăturile în valoare: trucuri simple și eficiente
Logo show

Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Machiajul care îți pune trăsăturile în valoare: trucuri simple și eficiente

Ediția din 11 ianuarie 2026 a emisiunii Neatza de Weekend. Laura Atănăsoaie, makeup artist, dezvăluie trucuri esențiale pentru un machiaj luminos, proaspăt și natural, potrivit pentru orice moment al zilei. De la pregătirea corectă a tenului până la detalii care fac diferența, aflăm cum să obținem un look echilibrat, care pune în valoare trăsăturile fără să le încarce.
Duminica, 11.01.2026, 15:25
x
Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce piese să alegi în nuanța anului, Cloud Dancer

Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce piese să alegi în nuanța anului, Cloud Dancer

Logo show Duminica, 11.01.2026, 15:39 Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii

Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii

Logo show Duminica, 11.01.2026, 15:30 Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Ce înseamnă zborul cu paramotor și cum să te pregătești corect

Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Ce înseamnă zborul cu paramotor și cum să te pregătești corect

Logo show Duminica, 11.01.2026, 15:16 Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Segetătorii sunt mai introvertiți astăzi!

Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Segetătorii sunt mai introvertiți astăzi!

Logo show Duminica, 11.01.2026, 15:09 Atmosfera se încinge în tabăra Faimoșilor! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Atmosfera se încinge în tabăra Faimoșilor! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Sambata, 10.01.2026, 23:35 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Decizie crucială la scor egal! Cine a adus punctul decisiv și ce tabără a câștigat imunitatea

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Decizie crucială la scor egal! Cine a adus punctul decisiv și ce tabără a câștigat imunitatea

Logo show Sambata, 10.01.2026, 23:30 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Jocul pentru imunitate individuală în tabăra Faimoșilor! Cine câștigă

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Jocul pentru imunitate individuală în tabăra Faimoșilor! Cine câștigă

Logo show Sambata, 10.01.2026, 22:50 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Reacția Faimoșilor după ce au pierdut la jocul de imunitate în fața Războinicilor

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Reacția Faimoșilor după ce au pierdut la jocul de imunitate în fața Războinicilor

Logo show Sambata, 10.01.2026, 22:30 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Cum s-au luptat Faimoșii și Războinicii pentru imunitate în prima confruntare majoră

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Cum s-au luptat Faimoșii și Războinicii pentru imunitate în prima confruntare majoră

Logo show Sambata, 10.01.2026, 21:54 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Primul duel pentru imunitate! Ce strategii au stabilit Faimoșii și Războinicii

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Primul duel pentru imunitate! Ce strategii au stabilit Faimoșii și Războinicii

Logo show Sambata, 10.01.2026, 21:04 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Tensiuni și reacții în tabere după a doua noapte în jungla din Republica Dominicană: „Nu există să pierd!”

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Tensiuni și reacții în tabere după a doua noapte în jungla din Republica Dominicană: „Nu există să pierd!”

Logo show Sambata, 10.01.2026, 21:00 Survivor România, 10 ianuarie 2026. Războinicii în jungla dominicană! Ce s-a discutat după primele jocuri Survivor

Survivor România, 10 ianuarie 2026. Războinicii în jungla dominicană! Ce s-a discutat după primele jocuri Survivor

Logo show Sambata, 10.01.2026, 20:30
x