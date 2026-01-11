Neatza de Weekend, 11 ianuarie 2026. Machiajul care îți pune trăsăturile în valoare: trucuri simple și eficiente

Ediția din 11 ianuarie 2026 a emisiunii Neatza de Weekend. Laura Atănăsoaie, makeup artist, dezvăluie trucuri esențiale pentru un machiaj luminos, proaspăt și natural, potrivit pentru orice moment al zilei. De la pregătirea corectă a tenului până la detalii care fac diferența, aflăm cum să obținem un look echilibrat, care pune în valoare trăsăturile fără să le încarce.

Duminica, 11.01.2026, 15:25