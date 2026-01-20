Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Eniko Toth
Logo show

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Eniko Toth

Ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Urmăreşte fiecare episod din Power Couple, intră pe pagina lapremii.a1.ro, răspunde corect la întrebare şi spune-ne povestea cuplului vostru. Invitați speciali, Marius şi Simona Urzică. Câștigi în fiecare Luni, Marți și Miercuri premii live la Neatza pentru tine și jumătatea ta. Power Couple România - La bine şi la greu se difuzează în fiecare luni, marţi şi miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1.
Marti, 20.01.2026, 10:41
x
Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Cum învăţăm copiii mici să răspundă comentariilor răutăcioase

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Cum învăţăm copiii mici să răspundă comentariilor răutăcioase

Logo show Marti, 20.01.2026, 11:38 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Marius Urzică, mult mai emotiv după ce s-a întors de la Power Couple: Mi-au dat lacrimile!

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Marius Urzică, mult mai emotiv după ce s-a întors de la Power Couple: Mi-au dat lacrimile!

Logo show Marti, 20.01.2026, 10:16 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Jurnalul alimentar ne arată ce şi cât mâncăm cu adevărat

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Jurnalul alimentar ne arată ce şi cât mâncăm cu adevărat

Logo show Marti, 20.01.2026, 10:11 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce putem face pentru a depăşi momentele tensionate la job

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce putem face pentru a depăşi momentele tensionate la job

Logo show Marti, 20.01.2026, 09:25 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce facem dacă ne-a fost inundată locuința

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce facem dacă ne-a fost inundată locuința

Logo show Marti, 20.01.2026, 09:22 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. La mulți ani, Raluca!

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. La mulți ani, Raluca!

Logo show Marti, 20.01.2026, 09:16 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Scorpionii pot clarifica tensiunile din familie

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Scorpionii pot clarifica tensiunile din familie

Logo show Marti, 20.01.2026, 09:15 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce paşi trebuie să urmăm dacă vrem să obținem noua carte electronică de identitate

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Ce paşi trebuie să urmăm dacă vrem să obținem noua carte electronică de identitate

Logo show Marti, 20.01.2026, 09:11 Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturile cresc doar în timpul zilei

Super Neatza, 20 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturile cresc doar în timpul zilei

Logo show Marti, 20.01.2026, 08:13 Super turneu de fotbal! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Super turneu de fotbal! Nu rata următoarea ediție Power Couple România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Logo show Luni, 19.01.2026, 23:40 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, speriat de criza de nervi a Sandrei Izbașa: Îmi tremură picioarele să mă bată mama!

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Răzvan Bănică, speriat de criza de nervi a Sandrei Izbașa: Îmi tremură picioarele să mă bată mama!

Logo show Luni, 19.01.2026, 23:00 Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cu ce o enervează Oase pe Maria Pitică: "Îi place să lase frimituri peste tot!"

Power Couple România, 19 ianuarie 2026. Cu ce o enervează Oase pe Maria Pitică: "Îi place să lase frimituri peste tot!"

Logo show Luni, 19.01.2026, 22:59
x