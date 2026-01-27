Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Cum alegem responsabil rasa animalului de companie

12:16

Cum arată Dorian Popa la 12 zile de la operația la nas. Influencerul s-a pozat fără bandaj

12:02

Fetele vor curăța azi o mașină, la înălțime, la Power Couple! Aseară, emisia a fost lider de audiență

11:59

Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor

11:08

Mesajul emoționant pe care l-a transmis Yasmin Awad după eliminarea de la Survivor România 2026. "Așa vreau să vă amintiți de..."

10:53

De la ce a pornit incendiul care a distrus casa lui Ștefan din sezonul 11 Mireasa. El și Mihaela au aniversat un an de relație

10:41

Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Concursul "Power Couple. La bine și la premii!" Ce a câștigat Adina Secul