Super Neatza, 27 ianuarie 2026. Cum alegem responsabil rasa animalului de companie
Ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Dr. Andreea Guda, medic veterinar, explică de ce este important să alegem responsabil rasa animalului de companie și ce criterii trebuie luate în calcul înainte de a lua această decizie. De la stilul de viață și timpul disponibil, până la nevoile specifice fiecărei rase, specialistul oferă sfaturi utile pentru a preveni abandonul și pentru a asigura bunăstarea animalului.
Marti, 27.01.2026, 09:55