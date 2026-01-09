Super Neatza, 9 ianuarie 2026. Raluca Bădulescu, mesaj special pentru Super Neatza, direct de la Survivor, din Republica Dominicană
Ediția din 9 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Survivor, cel mai dur format de televiziune, din 9 lanuarie, în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1. Raluca Bădulescu şi Anamaria Prodan, alături de campionul Survivor, Alex Delea, prezintă Survivor-Povești din junglă, direct din Republica Dominicană.
Vineri, 09.01.2026, 10:19