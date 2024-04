Secretele unei cafele perfecte. Cum se prepară pentru cel mai bun gust și ce tip de espressor trebuie să ai în bucătăria ta

În ediția din această dimineață în platoul de la Neatza a fost invitat Răzvan Burlacu, barista, care a vorbit despre consumul de cafea, despre secretele celui mai bun gust, dar și despre espressoarele inteligente care reprezintă achiziții de succes în casa fiecărui român.

Cafeaua este una dintre băuturile preferate ale multor români, iar espressoarele inteligente care aduc o noi experiențe în prepararea băuturii delicioase sunt din ce în ce mai căutate în ultimii ani chiar și la noi în țară.

Cafeaua provine din diferite regiuni ale lumii, fiecare având arome și caracteristici absolut unice, originea acesteia având un rol esențial în gustul final al băuturii. Fie că este vorba despre boabele arabica delicate cu arome florale sau fructate sau despre boabele robusta mult mai puternice și cu un gust mult mai intens, cafeaua este o băutură pe care mulți oameni o iubesc și la care aceștia nu pot renunța.

Iată care sunt secretele cafelei perfecte și cum o poți prepara pentru cel mai bun gust!

Secretele unei cafele perfecte

De cele mai multe ori, nu doar calitatea cafelei contează foarte mult, ci și felul în care aceasta este preparată.

Gusturile diferite ale cafelei sunt datorate multor factori, iar printre cei mai importanți se regăsesc, bineînțeles: originea și soiul boabelor, prăjirea și măcinarea boabelor, dar și modul final de preparare al băuturii.

Diana Munteanu, și-a dorit să puncteze un aspect esențial în privința consumului de cafea, și anume, faptul că oamenii obișnuiesc să consume această băutură chiar și de 4 ori pe zi, iar invitatul special din această ediție a dezvoltat subiectul.

„Cred că putem discuta, din fericire, despre o cultură de consum care se construiește zi de zi. Dimineața în mod cert, chiar și eu sunt băutor de dublu espresso pentru energie, dar a doua cafea, tot un dublu espresso este un desert. Apoi, bineînțeles, pe măsură ce începem programul de lucru asociem cafea cu pauzele și putem să încercăm o combinație cu un pic de lapte.” a spus Răzvan Burlacu, barista.

Totodată, specialistul a specificat faptul că secretele gustului perfect constă și în combinațiile atent studiate de-a lungul timpului.

„De exemplu, Ethiopia, super, super parfumată în combinație cu lapte natural poate fi clar un desert, apoi avem un Decaf: Columbia este o țară proeminentă, cel mai bun Decaf, cafea fără cofeină, se găsește acolo și sfătuiesc să încercați neapărat.

Am cules experiențe din 6 origini, sper să ajung la cât mai multe și este minunat, chiar și seara, dacă stau și mă gândesc. Recomand un espresso ca digestiv, bineînțeles, bogăția aromatică cu o doză scurtă de cafeină sigur nu ne face rău” a mai spus Răzvan Burlacu, barista, invitat în cadrul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani.

Gazdele de la Neatza s-au putut bucura în această dimineață în platou de un espressor DeLonghi, espressor care reprezintă o adevărată revelație în materie de cafea, de care și Diana Munteanu a rămas cu adevărat impresionată.

„Avem un espressor care schimbă cu totul regulile jocului atunci când vine vorba despre cafea. Este Rivelia, de la DeLonghi, așa cum îi spune numele. Rivelia este chiar o revelație în materie de cafea. Ce este wow la acest espressor este în primul rând faptul că are, nu doar un singur recipient pentru cafeaua boabe, ci două, și sigur că da, dacă dorim mai multe putem să achiziționăm chiar mult, mult mai multe.

Un alt lucru care îmi place foarte mult este designul acesta super, super compact și se potrivește cu absolut orice decor pentru că este disponibil pe 5 culori. Are și un meniu variat, putem face 16 tipuri de cafea, putem să combinăm tot felul de tipuri de lapte (...) sunt atât de multe varietăți. Are și tehnologia pe care o știm, LatteCrema, care spumează foarte bine laptele, și acest lucru o face cu atât mai savuroasă și are și o memorie foarte bună. (...) Atunci când apeși pe buton la profilul tău el știe deja să îți râșnească și să îți facă exact cafeaua pe care tu o preferi.” a spus Diana impresionată de calitatea espressorului Rivelia.

Cât de importantă este râșnirea cafelei și cum procedează pentru cel mai bun rezultat

Un alt factor extrem de important în obținerea gustului perfect este reprezentat de măcinarea boabelor de cafea, iar invitatul de astăzi a ținut să vorbească în detaliu și despre acest pas.

„Am prăjit foarte multă cafea și pot să fac, clar, o recomandare. Putem să ne uităm la boabe. Cu cât sunt mai închise, cu cât este mirosul de cafea mai intens, mai mult ca sigur o să avem nevoie de o prăjire și de o măcinătură mai grosieră.

Dacă cafeaua este mai parfumată, mai fructată, mai florară, are un buchet mai expresiv, sigur, boabele sunt de un maroniu mai deschis, este o prăjire mai light și sigur avem nevoie de o măcinătură mai fină ca să extragem tot din cafea” sunt informațiile valoroase oferite de Răzvan Burlacu.