Adda a adus emoție în platoul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani cu povestea bolii sale. Prin ce a trecut și ce urmează

Adda a adus emoție în platoul de la Siper Neatza cu Răzvan și Dani când a vorbit cu optimism despre starea sa de sănătate. Artista refuză să numească boală situația sa actuală, spunând că este ceva care va trece.

Adda a fost diagnosticată greșit mult timp, iar recent a aflat că suferă de boala Lime. Vedeta a afirmat în platoul de la Super Neatza cu Răzvan și Dani că faptul că a ținut o dietă alimentară de la diagnosticul greșit până la cel corect a ajutat-o: „Altfel nu mai eram acum pe canapea”, a spus vedeta.

Adda a rememorat momentul în care și-a dat seama că suferă de ceva grav, când i-a paralizat piciorul pe ambreiaj.

Citește și: ADDA, victima unor postări fantomă, publicitate falsa, defăimare și încălcarea dreptului de imagine. Ce a pățit artista

Adda: „Eu am presimțit cumva ce am. Într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj”

„Eu am presimțit cumva ce am. Din octombrie anul trecut mergeam la doctori și am întrebat și de lime și m-au trimis la psiholog, iar psihologul mi-a zis să nu mai vin că sunt ok, că problema mea e la fizic, nu la căpuț. Mi-am dat seama despre ce e vorba când într-o zi mi-a paralizat piciorul pe ambreiaj, n-am mai putut să-l ridic, am fost, m-am testat, a ieșit pozitiv, mi-am făcut mai multe investigații. Când am filmat „Paranoia” (n.r. piesa lansată recent) nu-mi simțeam fața, partea stângă. Dar trag de mine și sunt vie, vreau să mă bucur de toate lucrurile din viața mea”.

Citește și: Motivul pentru care Adda a apărut cu lacrimi în ochi și pe obraji pe internet. Ce a emoționat-o atât de tare

Adda a declarat cu optimism că va urma tratamentul timp de doi ani:

„Am început tratamentul, e bine, urmează doi ani de zile de tratament, dar o să fie bine”, a spus vedeta.

Răzvan Simion a avut lacrimi în ochi când a amintit de faptul că Adda a publicat o poză cu fiul și soțul ei spunând că pentru ei luptă.

Citește și: Adda are un tratament greu de dus pentru boala cu care a fost diagnosticată: „Mi-e rău de la pastile. Iau 26 de pastile pe zi”

„Dar nu mă face să plâng acum. Nu e de plâns. Acum simt că trăiesc cu adevărat, mă bucur cu adevărat de ce e în jurul meu. M-am emoționat foarte tare acum. Vreau să las lucruri în urmă”

Adda a mărturisit că în prezent se bucură de tot ceea ce-i oferă viața și întrebată de Răzvan Simion ce o montează să fie atât de optimistă, Adda a aminit de familia sa:

„Mă montează viața. O să mă ridic de fiecare dată când o să fie nevoie. Mă ridic pentru viață, pentru copilul meu și pentru Cătălin. E atât de minunat ce avem și nu vedem. Sunt aici și o să fiu în picioare mereu”, a spus Adda.