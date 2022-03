Motivul pentru care Adda a apărut cu lacrimi în ochi și pe obraji pe internet. Ce a emoționat-o atât de tare

Adda a lansat de curând un album nou, intitulat „Fata din diamant”, iar emoțiile au compleșit-o complet atunci când și-a reascultat piesele la care a pus foarte mult suflet, după cum reiese din mesajul scris de ea.

Adda s-a fotografiat cu lacrimi în ochi pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat

Adda a lansat un album nou și s-a emoționat atunci când acesta a fost ascultat de fanii care i-au transmis mai multe cuvinte frumoase. Artista este cunoscută pentru aparițiile sale naturale și chiar și de această dată ea a fost așa cum o știm cu toții, adică fără să se ascundă atunci când are ceva de spus.

„00:37 și lacrimi până în gură. Ascultând albumul la care am lucrat în ultimii 2 ani. Tocmai s-a lansat. Iar eu sunt o emoțională și o plângăcioasă care vrea să pară Spartacus. Da să nu mai ziceți la nimeni, da? A fost un album care s-a făcut greu. Printre covizi și perfuziile mele. Printre mutat studio-ul de două ori. Printre viața care bate filmul cu și despre oameni. Dar într-un final s-a lansat. Și sper să va dea putere, așa cum îmi dă mie acum. Să va pună un zâmbet pe față. Să va elibereze. Să schimbe sau să adauge ceva bun în sufletul vostru.

Asta e scopul. Asta e motivul pentru care fac muzică. Nici nu știu dacă scriu corect sau dacă pun virgulele bine. Nu prea văd da’ lacrimi. Vreau doar să va mulțumesc! Și să vă spun că sunt recunoscătoare că fac muzică. Sper că și artă. Asta îmi doresc. Am dat tot ce am avut mai bun în aceste 11 piese. Acum nu îmi mai aparțin. Sunt ale voastre. Va pupă Adda baladda lacrimadda!”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Adda se luptă cu o afecțiune dificilă

Adda a aflat de curând că suferă de probleme de sănătate despre care nu știa nimic. Deși se trata pentru o boală, ea a fost diagnosticată recent cu total alte boli, iar acest lucru a făcut-o pe frumoasa artistă să scrie câteva cuvinte despre revolta pe care o simte în interiorul ei.

"Vă mulțumesc tuturor pentur mesaje, acum sunt mai bine. Am bocit o săptămână când am aflat ce se întâmplă în corpul meu, dar acum gândesc pozitiv. (...) Credeți-mă aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul, cu bâte, cu șpray-uri, ca să dispară din corpul meu. Da, trebuie să îmi păstrez simțul umorului cu mine ca să nu o iau razna. (...) Cred cu tărie că această boală este vindecarea mea. Știu că este un paradox, dar așa o să îmi vindec traumele mele sufletești și ceea ce mă bântuia de mult timp. (...)", le-a povestit Adda fanilor din mediul online.

“Iau antihistaminic la peste 80 de ore. Iar “reactiile alergice” nu mai sunt atat de violente, pentru ca nu ma mai tratez pentru int. la histamina/ alergii/ dermografism😂. Sunt mai bine. Nu mai vad in ceata. Nu mai scap obiecte din mana. Sunt mai coerenta. Am momente, inca, in care uit cuvintele in mijlocul propozitiei, sau uit ce vreau sa fac, dar am rabdare. O sa dureze. Ma ajuta mult scrisul si cititul. Respect cu sfintenie protocolul din plante si regimul alimentar. Am facut si un tratament cu vibratie hertz, care omoara prin curent, tot ce e viu. Am stat 3 zile conectata la un aparat si abia astept reevaluarea. Sa vedem daca mancam coliva pentru familia intrusului. O sa revin cu detalii. Urmeaza sa renunt si la oua ca sa accelerez detox-ul. Paraliziile sunt mai rare, la fel si spasmele musculare dar durerile de oase inca ma bantuie. Inca amortesc si ma umflu, dar mai light. Important e ca nu ma mai panichez. “Angioedemul”, ma rog, spirocheta lui 🥸 imi provoaca inca spasm in gat, dar mai rar si trece in cateva minute!", a povestit Adda într-o postare p Instagram.

