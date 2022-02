Adda, primele declarații pe care le-a făcut după ce a anunțat că doctorii i-au pus un diagnostic greșit. Ce spune artista

Adda a aflat de curând să suferă de probleme de sănătate despre care nu avea habar. Deși se trata pentru o boală, ea a fost diagnosticată recent cu total alte boli, iar acest lucru a făcut-o s scrie câteva cuvinte despre revolta pe care o simte în interiorul ei.

"Vă mulțumesc tuturor pentur mesaje, acum sunt mai bine. Am bocit o săptămână când am aflat ce se întâmplă în corpul meu, dar acum gândesc pozitiv. (...) Credeți-mă aș vrea să-i dau în cap cu ranga, cu toporul, cu bâte, cu șpray-uri, ca să dispară din corpul meu. Da, trebuie să îmi păstrez simțul umorului cu mine ca să nu o iau razna. (...) Cred cu tărie că această boală este vindecarea mea. Știu că este un paradox, dar așa o să îmi vindec traumele mele sufletești și ceea ce mă bântuia de mult timp. (...)", le-a povestit Adda fanilor din mediul online.

Iată că, artista are de dus mult greu până la vindecare:

"Din câte mi-au zis medicii, prima lună este foarte importantă. O să mă chinui cu dureri, erupții, pete pe piele și o să fie foarte nașpa. Apoi o să îmi reiau ușor, ușor activitatea. (....)", a mai spus artista potrivit spynews.ro.

„Dragii mei, după un an jumătate de chin în care mi s-a pus diagnostic greșit și mi s-a dat tratament și mai greșit, am aflat într-un final adevărul. A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului că să fiu diagnosticată cu Borelioza și Bartonella - transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te muscă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp. Așa că urmează o perioada de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile.

La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioada din spațiul public - emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și va voi ține la curent când pot și cât pot. Va voi lasă și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani. La jumătatea lui Martie va veni și noul single. I-am pus numele “Gogutz” la ce e acum în mine. Și promit să-i dau în cap. Să-l nenorocesc până îi sar fulgii. În timp ce o parte din doctorii “specialiști” ai României vor pune mâna pe carte! Nu voi face scandal din asta. Faptul e consumat”, a fost o parte a mesajului publicat de ea.

