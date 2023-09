Bianca Nuțu de la Neatza, noi detalii despre accidentul în care era să își piardă viață. Ce a văzut în propria astrogramă

Bianca Nuțu, astrologa de la Neatza cu Răzvan și Dani, a vorbit deschis despre accidentul de mașină în care a fost implicată în vacanță. Aceasta a mărturisit că au existat semne că o pândește o tragedie, însă a ales să le omită. Ce a învățat după experineța la limită

În urmă cu două luni, Bianca Nuțu de Neatza cu Răzvan și Dani a fost implicată într-un accident de mașină în care a fost la un pas să își piardă viața. Astrologa se afla în vacanță în Zanzibar, atunci când „a văzut lumița”. Mașina în care era s-a izbit de o cisternă cu apă, într-o curbă, iar viața ei atârna de un fir de ață, după ce s-a lovit la cap.

Femeia a mai povestit la Neatza cu Răzvan și Dani, în ediția din 19 septembrie 2023, că mulți au sfătuit-o să nu plece în vacanță și mai mult, au existat semne în astrograma ei care anunțau tragedia.

Bianca Nuțu de la Neatza a văzut accidentul de mașină în astrogramă. De ce a plecat totuși în vacanța în care a fost la un pas să își piardă viața: „Au existat semne”

Bianca Nuțu a dezvăluit la matinal că au fost foarte mulți oameni care i-au spus să nu meargă în Zanzibar, inclusiv Răzvan Simion și Ramona Olaru. Acesta însă nu i-a ascultat nici pe ei, dar nici intuiția.

„Au fost foarte mulți oameni care mi-au spus să nu plec, deci semne au existat, însă când e să se întâmple ceva, se întâmplă. Sunt chestii care țin de destin. Multă lume m-a întrebat dacă le-am văzut în astrogramă. Se vedeau niște lucruri destul de complicate, dar eu sunt pe principiul: facă-se voia ta și mergem înainte, că nu putem să ne închidem în casă”, a spus aceasta.

Astrologa de la Neatza a mai precizat că cel mai mult a îngrijorat-o sistemul de sănătate de acolo. Potrivit declarațiilor sale, imediat după accident, soferul mașinii în care se afla a fost dus la poliție cu o remorcă, deși era grav rănit. În același timp, ce ea a ajuns la un spital privat, cu ajutorul unui trecător, cea mai apropiată ambulanță se afla la două ore distanță de locul impactului.

Ulterior, ea a ajuns la unitatea medicală unde i-a fost cusută, de urgență, rana de la cap și a fost dusă la un CT într-un alt spital, dotat cu 18 paturi și un singur medic, nevoit să se ocupe de toți pacienții.

Întrebată de Răzvan Simion dacă a putut prevede ceea ce s-a întâmplat, aceasta a mărturisit: „Eu sunt o optimistă incurabilă și nu vreau să mă uit la cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Pentru că cei care știu astrologie, de exemplu, știu că un Uranus cuadrat la Soarele natal plus alte aspecte dificile, într-adevăr pot aduce și un accident”.

„Am vrut să mă întorc in Zanzibar, i-am scris fetei de la agenție să îmi ia biletul mai devreme, dar nu am fost foarte îndârjită. Am lăsat lucrurile și la voia înâmplării, deși semne am avut: mi s-a rupt o măsea, mi s-au rupt ochelarii. Cineva îmi dădea semne. Asta e cea mai importantă lecție: să facem diferența între vocea intuiției și frică”, a mai ținut să spună femeia.