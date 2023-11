Ce meserii aveau părinții lui Dani Oțil: „Îi vedeam cum se uscau din cauza rutinei”. Ce a mărturisit prezentatorul despre familie

Părinții lui Dani Oțil au avut meserii respectabile, însă repetitive, iar prezentatorul și-a dorit să nu aibă o meserie rutinată, asemenea celor care l-au crescut. Matinalul a vorbit la Roata Vedetelor, un produs exclusiv AntenaPLAY, despre ce iubește la meseria lui, dar și ce nu a apreciat la merseriile părinților săi.

Doina și Marian Oțil sunt pensionari, însă au avut meserii respectabile. Invitat la Roata Vedetelor, Dani Oțil a fost rugat să enumere 3 lucruri pe care le iubește la meseria sa de prezentator la Super Neatza cu Răzvan și Dani. În acest context, Dani Oțil a mărturisit că nu și-a dorit să aibă parte de rutina de care au avut parte părinții săi la locul de muncă. Mama lui Dani Oțil este de meserie economistă și tatăl său este bibliotecar.

Ce meserii aveau părinții lui Dani Oțil

Întrebat ce iubește la merseria sa, Dani Oțil a răspuns:

„În primul rând, că nu e plictisitoare. Mi-am dorit toată scurta viață înainte de radio și televiziune o meserie unde să nu vin să mă plictisesc. Mi-a fost teamă de meserii repetitive, banale, plictisitoare. Hai să zicem că acasă având mama economist și tatăl bibliotecar îi vedeam cum la un moment dat se usucă din cauza rutinei.

În al doilea rând, uneori cunosc oameni civilizați și foarte frumoși. Mie nu-mi plac foarte mult oamenii. Nu sunt o ființă socială, dar am de învățat d ela mulți lucruri: sportive, oameni care au reușit ceva în viață. Și unii chiar mă plac și ei.

Iar al treilea lucru este colectivul nostru. În anii ăștia cred că am reușit să contruim o gașcă faină. Și nimeni, sper, nu râde forțat sau obligtoriu. Suntem o gașcă faină. Eu mă simt ca la liceu. În fiecare zi am râs. Nu a existat o zi d eliceu în care să nu râdem”, a povestit Dani Oțil la Roata Vedetelor.

Cum a reacționat mama lui Dani Oțil, când i-a spus că vrea să devină preentator TV

Dani Oțil a povestit în podcastul lui Radu Țibulcă despre părinții lui. Prezentatorul a mărtuisit că provine dintr-o familie modestă. Despre mama sa, Dani a precizat că nu l-a încurajat când a aflat că vrea să devină prezentator.

„Eu provin dintr-o familie normală, medie pe toate planurile. Am fost înconjurat de părinți care le spuneau copiilor lor că sunt cei mai frumoși, cei mai deștepți, că au talent, ceva la mine în familie nu a funcționat. Eu dacă am vrut la fotbal, mama mea a zis că sunt prea mic de statură. Dacă am vrut la karate, mi-a spus că o să fac hernie de disc. Am vrut să cânt la acordeon pentru că vecinul meu cânta la acordeon în fiecare zi din viața lui. Am vrut să învăț să cânt și eu și mama mi-a spus că sigur nu am talent. Am vrut să mă dea la un instrument la casa pionierilor, iar ea a zis că nu e de mine, să mă țin de carte. Am vrut să fac mai multe sporturi, mi-a zis că sunt firav, să nu le fac.

În clasa a 11-a aveam un televizor alb-negru care stătea pe frigiderul din bucătărie. Cred că era și Răzvan, că era în fiecare zi la mine. Și m-a întrebat mama dacă știm ce am vrea să fim și eu îl vedeam pe Horia Brenciu, nu știu dacă la matinal sau la o emisiune de după. I-am spus că vreau să fiu ca Horia Brenciu, iar mama a zis: „Ce?”. Am zis: „Prezentator”, și mama, înainte să termin eu replica, a zis: „Nicio șansă” și au venit și argumentele. Mi-a zis că Horia cântă la instrumente, la pian, are voce și am spus: „Mamă, dar ca prezentator nu trebuie să știi să cânți”. Ea a zis: „Ba nu. Trebuie să ai sigur un talent”, a povestit Dnai Oțil.