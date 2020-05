Ce simbolizează geaca de piele, purtată de Marcel Vela! Ministrul Afacerilor Interne: „De când a început situația de criză înnoptez la minister”

Nu mai este o surpriză faptul că Marcel Vela apare, de cele mai multe ori, cu o geacă de piele ce a devenit celebră în România. Mai mult decât atât, internauții nu au ratat ocazia de-a stârni adevărate polemici pe seama acestui obiect vestimentar, devenit extrem de popular pe timpul situației de criză din România.

MARCEL VELA ȘI GEACA DE PIELE, DETALII NEȘTIUTE

Care este secretul din spatele acestui obiect vestimentar, ce a stârnit o adevărată modă? Marcel Vela a dezvăluit totul, în timpul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani:

„Am fost în Republica Moldova cu ajutoare și am fost cu geaca. Am urmărit vremea, am văzut că o să fie destul de răcoare și am mers cu geaca. Am fost uimit să văd că și în Chișinău se știa de geaca mea și până la urmă am luat totul ca pe un compliment.