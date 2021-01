Cele mai speciale deserturi din bucătăria internațională

Printre primele locuri se situează gogoșile italiene ”Bomboloni”. Sunt gogoși tradiționale din Italia cu cremă de soc, pudrate cu zahăr cu aromă de vanilie. Cremele de la aceste gogoși se pot alege în funcție de gusturile fiecăruia. Cele mai des folosite sunt cremele de vanilie, sau sunt umplute cu diverse sortimente de gem și dulceață.

Un alt desert foarte apreciat este tarta franțuzească La Galette de Rois. Este o tartă cu aluat foietaj, care se prepară doar în luna ianuarie pentru ziua de bobotează( 6 ianuarie), zi în care se sărbătorește vizita celor trei regi magi la pruncul Iisus.

Citește și: Idei de deserturi fine cu fructe și ciocolată perfecte pentru un candy bar

Tarta La Galette des Rois este umplută cu o crema "frangipane" , care constă într-un amestec de cremă din migdale și cremă de vanilie. Fiecare galette trebuie să conțină o figurină mică de ceramica, numita "feve", iar cine găsește această figurină in porția sa este numit rege și primește o coroniță. Se porţionează în atâtea porţii câţi meseni sunt la masă plus încă una care se numeşte “porţia Bunului Dumnezeu”, “porţia Fecioarei” sau “porţia săracului” şi este destinată primului sărac ce va bate la uşă în acea zi. Cel ce va fi desemnat regele zilei va păstra figurina şi coroana şi va face cinste cu Galette des Rois în următorul an.

Tot din bucătăria franțuzească, foarte apreciate sunt prăjiturile Canele de Bordeux, preparate dintr-o cremă de vanilie aromatizată cu rom și caramelizată la exterior până se închide bine la culoare.