De ce a lipsit Dani Oțil de la matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. Fanii au rămas surprinși

Dani Oțil nu a venit astăzi la matinalul pe care îl prezintă alături de Răzva Simion. Prezentatorul TV este plecat în Laponia acolo unde participă la una dintre cursele sale, pasiune pe care și-o explorează mereu în timpul liber ori de câte ori are ocazia.

Motivul pentru care Dani Oțil a lipsit astăzi de la emisiune

Dani a postat pe contul său de Instagram mai multe fotografii de când a plect de acasa, iar Gabriela, soția lui, adăugă comentarii la fiecare dintre ele, semn că îi simte lipsa. Dani Oțil pilotează mașini pe gheață într-o cursă extraordinară alături de colegii săi, în Laponia.

Prezentatorul TV se bucură de o experiență unică alături de echipa sa și învață zilnic lucruri noi despre cum să piloteze o mașină de curse pe gheață.

Urmăritorii prezentatorului TV au adăugat mai multe cometarii de încurajare pentru Dani și au înroșit butonul de like la fotografiile din Laponia.

De ce apare Răzvan Simion primul în "Neatza cu Răzvan și Dani"

Răzvan Simion și Dani Oțil formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de prezentatori din România. Îmbinarea numelor „Răzvan și Dani” i-a făcut celebri, iar povestea din spatele denumirii a fost recunoscută de Dani Oțil după 14 ani de la înființarea cuplului.

Dani a fost invitat la podcast-ul „Vin de-o poveste” și a vorbit despre începuturile carierei sale, începuturi în care a fost mereu alături de Răzvan Simion. Dani Oțil a explicat de ce Răzvan apare primul în denumirea „Răzvan și Dani” și motivul pentru care cuplul nu se numește „Dani și Răzvan”.

Dani Oțil a mărturisit că rotițele care fac actualmente parte din logo-ul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani au fost desenate de el în 1999. Dani Oțil a povestit cum a creat două versiuni ale logo-ului, una în care Răzvan apărea primul și a doua în care Dani apăre aprimul.

„Eu am făcut rotițele, eu le-am desenat la cămin. Rotițele sunt un angrenaj. O roată dințată nu e nimic singură, dar cu încă una devine un angrenaj, astea era ideea. Eu le-am desenat în 1999. Și e cu Răzvan și Dani pentru că mi-a fost atât de rușine să întorc foaia. Eu am făcut și invers. Cu Dani și Răzvan, dar când i-am prezentat ideea lui Răzvan, știam că pe spate era invers. Dar nu am întors foaia niciodată. I-am spus cred că după 12 ani că erau rotițele și invers. Eu sunt ăla mai supărat și el e mai pozitiv. N-am putut”, a spus Dani Oțil.