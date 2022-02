Dani Oțil, detalii neștiute din trecutul său. Ce clipe grele a îndurat prezentatorul în adolescență: „N-am spus nimănui”

Invitat la podcastul „Vin de-o poveste”, Dani Oțil a făcut o mărturisire pe care nu a mai zis-o nici măcar unui psiholog. Într-o discuție legată de tendința unor oameni de a urî și de a face rău, Dani Oțil a rememorat un moment cumplit, când a primit lovituri din partea unei găști de băieți.

Dani Oțil și-a amintit cum în timpul unui meci de handbal din Reșița, orașul său natal, mai mult de 15 tineri l-au lovit cu putere.

Dani Oțil, mărturisiri despre un moment cumplit din viața lui

„Când eram copii ne era frică de bullying. Eu probabil sunt și afectat. Nu știu dacă e bine să povestesc asta. N-am suferit adesea de treaba asta pentru că am fost tot timpul bun de gură am știut să evit conflictul. Dar, când am început să ies în Reșița eram vânat de niște băieți.

Nu se întâmpla nimic dacă doar mă amenințau, dar îmi aduc aminte că la un meci de handbal am fost scos din grupul meu de prieteni, m-a chemat cineva în toaletă, am intrat acolo și mi-a fost pus în vedere că am greșit cu ceva și ca să fiu cum ar veni absolvit trebuia să trec printr-un exercițiu: să stau în picioare, să nu mă mișc, să nu încerc să fug și fiecare om din gașca asta să-mi dea 2 pumni peste față”, a povestit Dani Oțil.

Ce a pățit Dani Oțil în adolescență: „Pumi, picioare, tot ce-a trebuit”

Prezentatorul nu și-a putut explica niciodată motivația acelor tineri care l-au lovit cât au putut de tare.

„Pumi, picioare, tot ce-a trebuit. Nu m-am clintit. Știu că mă gândeam la un singur lucru. Unu, dacă cad sau plâng sau urlu după ajutor, eu am pierdut meciul ală. Ei se știu. Sunt puțin mai mari decât mine. Îi deranja, probabil, că eram popular la liceu. N-am căzut, asta i-a deranjat foarte tare pe ăia doi, șefii.

M-am întors în sala de sport să mă uit la meci. M-am așezat acolo și m-am uitat la tot meciul. Ei se tot întorceau să vadă dacă zic ceva, îi mai ațăț cumva. De atunci, niciodată în Reșița, poate că povestea s-a perpetuat, poate că aia s-au plictisit, dar niciodată, nimeni nu mi-a mai vorbit urât sau să îmi dea cineva o palmă. Eu eram ca un stâlp pe lângă care se trece”, a povestit Dani Oțil.

Dnai Oțil are acum 41 de ani, și de 14 ani este prezentator la Neatza cu Răzvan și Dani, alături de Răzvan Simion. Prezentatorul este căsătorit cu Gabriela Prisăcariu și este tatăl unui copil superb.

