Iubita lui Dani, în platoul de la Neatza! Gabriela, apariție de senzație, într-o ținută mulată și cu un decolteu generos! | VIDEO

Ca în fiecare zi de joi, Elida Toma a venit la rubrica de stil cu o colecție impresionantă de ținute, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Hainele sunt create pentru zilele de vară, sunt confecționate din in, pentru a fi răcoroase, și pot fi purtate cu diferite ocazii, după cum explica specialistul prezent în platoul de la Neatza.

Colecția Fresco este realizată integral dintr-o țesătură din in 100% și vine în culori vii, energizante. Bărbații care vor să adopte un look fresh pot achiziționa un costume senzaționale din in, făcut la comandă.