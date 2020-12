Loredana, despre cel mai frumos cadou primit de Crăciun. Iată de ce a spus artista: "Doamne, există Moșu!"

"Țin minte că am fost, acum, de curând la țară, la rudele care mi-au mai rămas acolo, bunicii mei s-au prăpădit, dar mătușa mea, unchii mei sunt acolo și niște vecine îmi spuneau «Băi, Lori, tu când erai mititică veneai aici și ne făceai colinde, cântai cel mai tare dintre toți». Și-aduceau aminte și acum de cum i-am colindat", mai povstește artista la Neatza cu Răzvan și Dani.

Care este cel mai frumos cadou de Crăciun pe care l-a primit Loredana

"Cel mai frumos, trebuie să recunosc, a fost o păpușă pe care mi-am dorit-o foarte tare. Eram într-a patra cred și încă îmi mai doream păpuși mai ales păpuși din alea foarte mari. Era în vitrină, blondă, cu ochi albaștri, cumva era un fel de alter ego al meu", spune artista.

Loredana povesteșe că familia economisea destul de mult la acele vremuri și asta pentru că existau cheltuieli și trebuiau să aibă mereu o siguranță. Loredana îi spunea foarte des mamei sale că vrea păpușa, dar dorința de a o avea nu se împliena. Până când, într-un Crăciun, sub brad, Loredana a primit păpușa cea mult visată: "Când am văzut că am primit acea păpușă am zis «Doamne, există Moșu!»".

Mai mult, artista mărturisește că cel mai impresionant moment pentru ea a fost primul Crăciun cu fetița sa