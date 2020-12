Mirela Vaida și Loredana Groza, în acceași fotografie. Ipostaza în care s-au pozat a atras tuturor atenția

În sezonul 9 X Factor, Loredana este mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică căută factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia are grupul de concurenți de peste 24 de ani.

Din grupa Loredanei, Adrian Petrache a reușit să își câștige locul în finală, Iulian Selea fiind cel eliminat. ”Momentul lui Adrian a fost absolut special, original, a fost ca la un concert adevărat!”, a spus Loredana, după ce Adrian a cântat în franceză, acompaniat de o trupă formată din doi dintre frații săi și prietenii lor. Ștefan Bănică a ales-o pentru finală pe Andrada Precup, Delia a ales-o pentru finală pe Sonia, iar Ristei a ales să meargă în finală cu grupul italienilor "Super 4".

Citește și: X Factor 2020. Delia și Loredana, impecabile în două ținute deosebite. Iată rochiile care le-au făcut să strălucească

Așadar, vineri 18 decembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, Adrian Petrache, Andrada Precup, Super 4 și Sonia Mosca vor lupta în marea finală X Factor sezonul 9. Aceștia vor pregăti nu doar o melodie individuală, ci și una alături de mentorii lor și alta cu un invitat special.

Mirela Vaida a lansat o nouă piesă: "Eu sunt fata din Moldova"

Prezentataoarea "Acces Direct", în vârstă de 38 de ani, este o iubitoare a muzicii populare românești și a tot ce înseamnă tradiționalul iubitei noastre țări. Iată ce surpriză uriașă a făcut Mirela Vaida tuturor fanilor la ceas de sărbătoare.

De Ziua Națională a României Mirela Vaida a lansat o piesă românească.

Așa cum ne-au obișnuit, vedetele se pregătesc pentru a ne oferi o doză de bucurie la ceas de sărbătoare, ne încântă, ne distrează și ne cântă! Așa cum face și Mirela Vaida, care a scos primul său videoclip la melodia populară "Eu sunt fata din Moldova", în colaborare cu Formația Basarabiei.

Vezi melodia >>> AICI