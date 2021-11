Salată cu fructe de mare à la Chef Nicolai Tand. Un preparat de weekend, perfect pentru răsfăț

Când pofta e mare, servești o salată cu fructe de mare. Iar când zici calitate, zici ulei Costa d'Oro. Și ai de unde alege. Il Biologico, L'Integrale și Il Grezzo sunt trei tipuri de ulei de măsline extravirgin care sunt foarte apreciate în bucătăria Neatza și care stau la loc de cinste printre ingrediente de fiecare dată.

Salată cu fructe de mare à la Chef Nicolai Tand. Ingrediente și mod de preparare

Iată cum a preparat Chef Nicolai Tand această salată cu fructe de mare, potrivită pentru o zi de weekend, când vrei să te răsfeți. Pentru ea, aveți nevoie de caracatiță, creveți, inele de calamar, dar și de alte ingrediente delicioase, de calitate, cum ar fi uleiul de măsline Costa d'Oro.

Întâi de toate, într-o oală mare, cu apă, puneți la fiert fructele de mare.

Citește și: Rețeta lui Chef Nicolai Tand: zucchini cu carne de pui

„Aici am pus separat la fiert tentacule de caracatiță, am pus apă, am pus tot așa, niște legume, ca să dea un pic de aromă, niște foi de dafin, boabe de piper, ceapă, morcov, țelină, un pic de păstârnac, pun și un pătrunjel. Să fiarbă cam 30 - 40 de minute, depinde. Dup-aia scot tentaculele și pun și creveții, și calamarii”, a spus bucătarul din Maramureș.

Lucrurile nu se opresc însă aici, iată următorii pași.

Chef Nicolai Tand: „După ce le-am fiert pe rând, caracatița, calamarii, creveții, i-am scos separat și acum o să le trag puțin la tigaie. Chiar dacă e salată, o să fie rece, dar vreau să îi aduc puțină aromă și-am mai pus un pic de ulei, ceapă, usturoi, să aromatizez”.

Pe măsură ce Chef Nicolai Tand amesteca fructele de mare în tigaie cu toate mirodeniile, toată lumea din platou a venit în preajma lui. Ademeniți de mirosul plăcut, Diana Munteanu și Ramona Olaru, Ilona Brezoianu și Cuza, cu toții s-au apropiat ca să urmărească ce face acolo Chef Nicolai Tand cu atât de multă pricepere. La sfârșit, cu toții s-au bucurat de bucatele gustoase.