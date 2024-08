Ce costuri implică un drum cu mașina din România până în Lefkada, Grecia. Câte ore durează drumul

Lefkada este o destinație care le-a câștigat cu adevărat inimile românilor. Iată cât costă o vacanță în Grecia cu mașina!

Roxana este o tânără pasionată de călătorii și de mediul online, fapt care o motivează să le îmbine foarte frumos în cadrul platformei Tik Tok acolo unde postează ori de câte ori are ocazia diferite trucuri pentru călătorii și nu numai.

Recent, tânăra a postat un clip prin care și-a dorit să îi ajute pe internauți cu privire la planificarea uneivacanțe în Grecia atunci când vor să plece cu mașina, și nu cu avionul, așa cum a făcut-o și ea.

Iată a ce costuri a ajuns și cât a durat tot drumul cu tot cu opriri!

Cât durează un drum cu mașina din România până în Lefkada, Grecia și cât costă o astfel de vacanță

Pasionată de călătorii, de fotografie și de frumos, Roxana i-a încântat pe urmăritorii ei de data aceasta cu un nou videoclip prin care a punctat foarte bine fiecare detaliu ce ține de o vacanță în Grecia cu mașina.

Aceasta a povestit pas cu pas ce a făcut, venind cu un sprijin important mai ales pentru cei care nu au călătorit niciodată în Grecia.

Inițial, tânăra a povestit despre drumurile, atât din Bulgaria, cât și din Grecia. Iată ce a punctat ca fiind important:

„Am plecat în jur de 04:30 dimineața și am stat în vama Ruse o oră. Am verificat timpul de așteptare pe polițiadefrontieră.ro și a fost destul de corect.

Drumurile în Bulgaria sunt destul de nasoale până pe la Sofia. Am circulat destul de mult pe un drum cu o bandă pe sens, ulterior au fost și 2 benzi.

După aproximativ 7 ore am ajuns la vama Kulata, unde am stat 2 ore și 30 min. Grecia am traversat-o de la Kulata până la cazarea noastră din Lefkada. Am făcut doar 3 opriri scurte în total.

Pe drumul din Grecia ne-a plăcut foarte mult, peisajele erau superbe. Ieșeai de pe o autostradă și intrai pe alta, a fost un drum mult mai lin decât prin Bulgaria.”

Ulterior, Roxana a continuat: „Aici eram deja la intrare în Lefkada, urma să intrăm în tunelul subacvatic. Am ajuns la cazare la 20:30. 15 ore și 30 de minute cu tot cu așteptarea de la vămi.”

Așadar, putem observa faptul că un drum din București până în Lefkada poate ajunge la o durată de 15 ore jumătate fără să apară obstacole pe drum.

Iată ce cheltuieli au fost necesare pentru cei doi în această vacanță!

„Vinietă România: 16 lei

Vinietă Bulgaria: 33 lei

Taxă pod Ruse: 30 le dus întors

Taxe de drum Grecia: aproximativ 40 euro dus întors

Motorină: aproximativ 1 300 de lei dus întors”

