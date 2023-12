Cine este atacatorul din Praga, studentul care a ucis cel puțin 14 persoane. A fost declarată zi de doliu național în Cehia

Pe numele său, David Kozak, studentul care a ucis cel puțin 14 persoane în Praga, nu s-a sfiit să își mărturisească planurile criminale pe platformele de social media. Iată ce scria tânărul ucigaş pe un canal de Telegram!

Atacatorul care a deschis focul, joi, la Facultatea de Filosofie a Universității Carolina din Praga și a ucis cel puțin 14 oameni, în timp ce alte 25 de persoane au fost rănite, era student la Facultatea de Arte în cadrul aceleiași instituții, relatează BBC.

David Kozak avea 24 de ani și locuia într-un sat aflat la 21 de kilometri de capitala Cehiei.

Cine este atacatorul din Praga. El ținea un jurnal pe Telegram

David Kozak avea un cont pe Telegram, unde scria despre crime în masă, mărturisindu-și intenția de a comite un atac armat în școală, dar și de a se sinudice, potrivit presei cehe citată de The Telegraph și BBC.

De asemenea, el a avut numai cuvinte de laudă la adresa Alinei Afanaskina, autoarea unui atac dintr-o școală din Rusia. La începutul acestei luni, Afanaskina, în vârstă de 14 ani, a ucis doi elevi și ar fi rănit alți șapte cu pușca tatălui ei, după care s-a sinucis. Atacul a avut loc în orașul Bryansk.

„Permiteți-mi să mă prezint, numele meu este David. Vreau să mă duc într-o școală și să mă sinucid, iar Alina Afanaskina m-a ajutat destul de mult. Întotdeauna mi-am dorit să ucid, am crezut că voi deveni un maniac în viitor… Apoi, când Ilnaz a făcut împușcăturile, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să faci crime în masă decât în serie. M-am așezat… Am așteptat… Am visat… Am vrut… dar Alina a devenit ultimul punct. A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp. Acest canal va fi închis pentru o lungă perioadă de timp, deși am vrut să îl deschid inițial, dar apoi am citit niște instrucțiuni că ar fi mai bine să deschidem canalul cu câteva ore înainte de filmare. Probabil că așa voi face. Acest canal este un jurnal în care voi vorbi despre viața mea de dinainte de filmare.”, scria tânărul, potrivit surselor citate mai sus.

Potrivit BBC, autoritățile cehe au exclus orice legătură dintre atac și organizațiile teroriste și sunt de părere că atacatorul în vârstă de 24 de ani ar fi fost inspirat de masacre similare care au avut loc în străinătate.

„Atacul în masă de astăzi nu are legătură cu terorismul internațional.”, a declarat ministrul ceh de Interne Vit Rakusan, citat de sursa menționată mai sus.

Poliția încă nu știe ce s-a întâmplat în dimineața zilei de 21 decembrie. Cu toate acestea, forțele de ordine aveau informații că David Kozak se deplasa către Praga dintr-un oraș învecinat, având intenția de a se sinucide.

După ce a comis masacrul, tânărul a fost găsit fără suflare în incinta facultății. În timp ce poliția se îndrepta spre el, David Kozak a tras câteva focuri în direcția ofițerilor, după care a întors arma spre el și s-a împușcat. În același timp, și polițiștii au tras focuri de armă în direcția lui.

Poliția a mai anunțat că tatăl suspectului a fost găsit mort în cursul zilei de joi, înainte de atac, în localitatea Houstoun.

Sâmbătă a fost declarată zi de doliu național în Cehia

Cehia a declarat că sâmbătă va fi zi de doliu naţional în urma tragicului eveniment de joi, în care un bărbat înarmat a provocat moartea a cel puțin 14 persoane și rănirea altor 25, la o universitate din Praga, potrivit BBC.

„Suntem cu toţii şocaţi de această faptă îngrozitoare. Este greu să găseşti cuvinte să exprimi condamnarea, pe de-o parte, şi, pe de alta, durerea şi suferinţa pe care întreaga noastră societate le simte în aceste zile, înainte de Crăciun”, a declarat premierul ceh Petr Fiala.

El a mai adăugat că steagurile vor fi coborâte în bernă pe toate clădirile publice și că, la prânz, se va ține un moment de reculegere. Multe evenimente sportive şi culturale au fost anulate.

Locuitorii au aprins lumânări și au depus flori în apropierea locului atacului, ca omagiu pentru cei care au fost victimele tragediei.

Împuşcăturile au izbucnit în jurul orei locale 15:00, joi, la clădirea Facultăţii de Arte și Filosofie a Universităţii Caroline din centrul capitalei Cehiei. David Kozak ar fi intrat înarmat într-o aripă a facultății, cu fața acoperită cu o cagulă și îmbrăcat complet în negru.

Scene dramatice, distribuite pe rețelele de socializare, surprind persoane sărind de la etaj sau stând pe un pervaz exterior, în timp ce sunetul împușcăturilor se aude în fundal.

Poliția a mai confirmat că tânărul ucigaș este subiect de investigație și în legătură cu moartea unui tânăr și a fiicei sale de doar două luni, găsiți decedați într-o pădure la marginea Capitalei, pe data de 15 decembrie, potrivit surselor citate mai sus.

