Daniel Ghiță, fost luptător K1, a sărit la bătaie în Parlament. Ce s-a întâmplat și cine l-a provocat să reacționeze

Daniel Ghiță este un deputat PSD de Ilfov recunoscut pentru ieșirile violente pe care le-a avut de-a lungul timpului. Recent, politicianul a fost din nou în centrul unui scandal, acesta fiind chiar cel care l-a și provocat. Iată ce s-a întâmplat.

Sedința din Parlament din data de 19 decembrie 2023 prin care s-a dezbătut bugetul anului 2024 s-a încheiat cu scene violente între mai mulți deputați.

Deși, inițial, au apărut discuții jignitoare între George Simion și Diana Șoșoacă, se pare că scenele de violență adevărate au fost între Daniel Ghiță (membru PSD), Dan Tanasă (membru AUR) și deputații de la UDMR și USR, conform unei publicații.

Daniel Ghiță, fost kickboxer, nu reușit să își stăpânească comportamentul și a recurs la gesturi violente. Iată cum a recționat.

Daniel Ghiță a tras de ureche un senator USR

Deși cearta a pornit cu dezbaterea unor neînțelegeri și reproșuri, situația a degenerat rapid într-o situație cu adevărat violentă. Daniel Ghiță împreună cu Dan Tanasă au adus cuvinte grele la adresa celor de la UDMR.

Prima replică a lui Tanasă a fost cu adevărat neașteptată:

„Miroși a pălincă, mă!” i-a spus bărbatul unui parlamentar UDMR, după care a început să reproșeze că „au fost la guvernare cu PSD și PNL, dar nu au făcut nimic”.

Imediat au apărut replici din ce în ce mai dure, precum: „Papagalule!” , „Ești prost”.

Tanczos Barna, fostul ministru, a observat din umbră totul, dar a luat decizia de a interveni rapid:

„Ia terminați odată, plecați de aici!” a strigat bărbatul.

Cu toate acestea, situația a scăpat de sub control și s-a înrăutățit, parlamentarii folosind injurii în limba română și limba maghiară fără să mai țină cont de locul în care se aflau și de pozițiile pe care le dețin.

Daniel Ghiță a intervenit spunând: „Ne luați banul și ne furați teritoriul” către membrii partidului UDMR, în timp ce George Simion și alți parlamentari au scos telefoanele pentru a filma ce se întâmplă în acele momente.

Marius Budai, fost ministru, a intervenit de asemenea, pentru a-l calma pe Daniel Ghiță, însă fără rezultat.

De asemenea, Tanczos Barna a ținută să mai facă o precizare cu privire la situația de scandal.

„În 1998 am ajuns prima oară aici. Am avut un parlament, o instituție respectată și uitați ce a fost și unde am ajuns, după ce au ajuns circarii în parlament”.

În pofida faptului că se încerca aplanarea situației, Daniel Ghiță nu a reușit să se mai abțină și a trecut la fapte trăgându-l pe Sebastian Cernic de ureche. Bărbatul este parlamentar USR, iar Daniel i-a catalogat pe toți din cadrul partidului ca fiind „trădători”.

Chiar în holul Parlamentului, Daniel Ghiță și Sebastian Cernic au avut un schimb de replici înainte de actul de violență fizică.

Sebastian Cernic a lansat o întrebare care l-a enervat pe Daniel Ghiță: „Dacă te uiți așa amenințator la mine, dacă ești cu un cap mai mare decât mine, crezi că mă sperii?” a fost replica care l-a determinat pe cel din urmă să îl numească obraznic, întrebându-l dacă dorește să fie luat de urechi.

Sebastian Cernic i-a spus bărbatului să nu îl atingă, însă a fost prea târziu. Daniel Ghiță a reușit să îl tragă de ureche exact așa cum a și amenințat, iar pentru a se calma definitiv a fost nevoie de intervenția secretarului general al PSD, Paul Stănescu.

Conform Antena 3 CNN, pentru ca situația să fie rezolvată, Daniel Ghiță, fostul kickboxer și deputat PSD de Ilfov, a fost dat afară din plen din cauza reacțiilor avute.