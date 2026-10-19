Gheorghe Mărmureanu, avertisment despre viitorul mare cutremur din România! Ce zone ar putea fi cel mai puternic afectate

Gheorghe Mărmureanu vine cu un avertisment, după cutremurul care a zguduit luni România, Ucraina și Republica Moldova. Specialistul a vorbit despre un posibil viitor mare cutremur în România, care ar putea genera efecte puternice în mai multe zone.

Luni, un cutremur de 4,9 a zguduit România, Ucraina și Republica Moldova. S-a resimțit puternic și în București. Gheorghe Mărmureanu vine cu un avertisment, după cutremur, spunând că se poate produce un viitor mare cutremur care să afecteze mai multe zone.

Gheorghe Mărmureanu, avertisment după cutremurul de luni. Ce spune despre un posibil mare seism

Specialistul a explicat faptul că dacă se simte o mișcare verticală importantă în casă, există riscul să se producă un cutremur puternic.

Gheorghe Mărmureanu a declarat că nu se poate estima dacă va exista un viitor mare seism, însă estimează că mai multe zone ar fi serios afectate.

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Ce arată datele

Gheorghe Mărmureanu a explicat faptul că un cutremur care are loc peste 100 de ani ar putea produce dezastru, făcând referire la un tsunami din 1901.

Efectele unui mare cutremur depind de modul în care se rupe falia tectonică, de adâncimea la care se produce și de magnitudinea seismului, potrivit seismologul.

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