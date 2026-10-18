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Peste 120 de cutremure puternice în doar șapte zile, în Cercul de Foc al Pacificului. Ce se întâmplă în regiune

Peste 120 de cutremure cu magnitudinea de minimum 4,5 au fost raportate de FOX Weather în Cercul de Foc al Pacificului. Ce arată datele seismologice.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 12:08 | Actualizat Duminica, 18 Octombrie 2026, 12:21
120 de cutremure în șapte zile în Cercul de Foc al Pacificului | Profimedia
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Cercul de Foc al Pacificului este una dintre cele mai active regiuni seismice de pe glob. Cu o lungime de aproximativ 40.000 de kilometri, acesta înconjoară bazinul Oceanului Pacific, având forma unei potcoave. Regiunea concentrează numeroși vulcani activi și adormiți și este responsabilă pentru aproape 90% dintre cutremurele înregistrate la nivel mondial.

120 de cutremure în șapte zile în Cercul de Foc al Pacificului

Potrivit Fox Weather, în ultimele șapte zile au fost înregistrate 120 de cutremure în Cercul de Foc al Pacificului. Seismele au avut o magnitudine de 4,5 sau mai mari. Regiunea este considerată una dintre active din punct de vedere al seismelor și tot acolo au loc și cele mai multe tsunamiuri. Cercul de Foc al Pacificului se întinde de-a lungul coastelor vestice ale Americii de Sud și Americii de Nord și continuă prin America Centrală, Oceania și Asia.

Printre cele mai importante zone cu activitate seismică și vulcanică se numără Japonia, Peninsula Kamceatka din Rusia, arhipelagul indonezian, Filipine, coasta Pacificului din Mexic și America Centrală, Chile, Peru și Noua Zeelandă. Potrivit britannica.com, aceste regiuni se află de-a lungul marginilor plăcilor tectonice sau în apropierea acestora, unde deplasările scoarței terestre favorizează producerea cutremurelor și activitatea vulcanică.

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Două cutremure puternice și zeci de replici au avut loc în Panama

Două cutremure de 7,7, respectiv 6,6 magnitudine au avut loc în Panama în luna octombrie. Seismele s-au produs în sudul țării, pe 9 octombrie, fiind urmate de zeci de replici.

Panama face parte din Cercul de Foc al Pacificului, aflându-se în America Centrală, acolo se produc cutremure și există vulcani. Țara se află într-o zonă de interacțiune între mai multe plăci tectonice, care poate favoriza producerea seismelor.

Panama se află pe Microplaca sau Blocul Panama, care este presată de alte patru plăci tectonice mai mari: placa Cocos, Nazca, Caraibelor și placa Sud-Americană.

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