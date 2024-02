Daniela Gyorfi, dureri insuportabile din cauza implantului mamar. Ce a recunoscut artista

Din dorința de a ține pas cu trendurile și a își păstra trăsăturile proaspete, Daniela Gyorfi și-a făcut mai multe intervenții de-a lungul timpului. În prezent, artista a vorbit despre durerile insuportabile pe care le-a avut din cauza implantului mamar.

Daniela Gyorfi nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume și să recunoască detalii mai puțin știute despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut.

Artista a intervenit la nivelul feței, operându-și nasul și mărindu-și buzele, dar a apelat inclusiv și la augumentare mamară.

Iată ce s-a întâmplat și de ce a trecut prin cele mai crunte dureri din cauza implantului mamar.

Daniela Gyorfi, dureri insuportabile din cauza implantului mamar

Invitată în platorul Xtra Night Show, Daniela a vorbit despre intervențiile chirurgicale pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Andrei Ștefănescu a întrebat-o dacă ar fi dispusă să apeleze la intervenția de lifting, iar artista a ținut să precizeze că pe lângă faptul că este o operație serioasă, există și câteva riscuri pe care trebuie să și le asume.

„Prima dată trebuie să vorbesc cu Maria (...) Nu știu, deocamdată nu am timp și nu cred că sunt pregătită psihic. Deci eu am de trei ori intervenție la sâni și mi-a afectat anestezia generală corzile vocale și m-a zgâriat, am avut niște probleme ultima dată și m-am cam speriat de lucrul ăsta. Sunt speriată pentru că atunci când ești mamă, iei anumite decizii poate mai greu” a susținut artista.

Totodată, Natalia Mateuț a întrebat-o despre intervențiile pe care le-a avut la nivelul sânilor, iar artista nu s-a sfiit să recunoască prin ce a trecut.

„Dacă ar fi fost să o iau de la început nu mi-aș mai fi pus sânii mari pentru spatele meu și pentru înălțimea mea. Atunci când ești tânăr, știi cum e, vrei să ai sânii mari, buzele când ți le faci ți le faci cât casa, la fund nu mi-am făcut nimic, dar mi-am mai injectat buzele. La sâni din start am zis << Domnule, vreau 4, să fie mari >>, dar s-au lăsat îți dai seama” a fost răspunsul pe care l-a oferit aceasta.

Cătălin Cazacu a întrebat-o dacă au meritat sacrificiile, iar artista a răspuns mai sincer ca niciodată.

„Ba da (...) Mi-am făcut operația la sâni de 3 ori pentru că prima dată nu mi-a pus sub mușchi și mi-au căzut pentru că erau foarte mari, a doua oară am născut-o pe Maria și o proteză s-a întors și s-a crăpat și a trebuit neapărat (n.r. să reintervină)”

Totodată, artista a vorbit și despre cum vede ea situația în cazul în care fiica ei i-ar cere să apeleze la astfel de intervenții.

„O s-o susțin pentru că și pe mine mama mea, la rândul meu, m-a susținut. (...) Depinde foarte mult, acum și dacă îi spun că nu și ea este încăpățânată și vrea să-și facă, îți dai seama, ce să fac? Eu am sfătuit-o de acum. Are 13 ani, i-am spus << Mamă, când o să crești mai mare, adică peste 2-3 ani, o să-ți fac o epilare definitivă (...) >> Vreau neapărat. O s-o susțin, nu văd ceva rău. Dacă ai anumite lucruri și poți să ți le îndrepți, să nu le faci, aș fi ipocrită. Și eu mi-am făcut multe lucruri și fac.” a mai adăugat aceasta.

