Lidia Buble a povestit detalii mai puțin știute despre relația ei cu partenerul în vârstă de 61 de ani. Ce a recunoscut artista

Lidia Buble a ridicat multe semne de întrebare în rândul internauților cu privire la relația pe care o are, iar acum artista și-a dorit să vorbească mai mult despre cum vede viața de cuplu și cum se simte în această perioadă.

Îndrăgita artistă a dezvăluit de curând cum se simte în relația cu Horațiu Nicolau, la aproape trei ani distanță de când aceștia formează un cuplu.

Relația pe care o are Lidia a stârnit multe controverse în mediul online, însă ea nu s-a lăsat doborâtă de cuvintele răutăcioase care i-au fost adresate de-a lungul timpului, ci a dovedit faptul că cel mai important este ca ea să fie fericită cu adevărat.

Iată ce detalii personale a declarat frumoasa Lidia de curând!

Lidia Buble, detalii despre relația cu Horațiu Nicolau

Lidia Buble, în vârstă de 30 de ani, și-a ținut relația actuală destul de discretă, dar nu ascunsă de ochii lumii. Deși întotdeauna a fost rezervată cu privire la declarațiile pe care le face, acum, se pare că Lidia a fost mai deschisă ca niciodată cu privire la viața ei de cuplu alături de Horațiu Nicolau.

Lidia a vorbit despre cum se simte în rolul de iubită și despre ce crede ea că este esențial într-o relație de cuplu.

„E important să fii creativ, să știi să-ți surprinzi partenerul de viață, să spargi bariere. Eu zic că-s iubibilă. Cred că sunt foarte ușor de iubit pentru că eu ofer foarte mult și fără limite. Asta uneori m-a ajutat, dar cred că de cele mai multe ori nu. Însă am ales să nu mă schimb pentru nimeni. Vreau să fiu așa cum sunt. Sunt foarte multe discuții pe care Dumnezeu le aude și face în așa fel încât să elimine acei oameni din viețile noastre. Mă las în brațele lui să facă el ce-o vrea”, a precizat Lidia Buble, la Fresh by Unica.

Tototdată, artista a vorbit și despre faptul că și la ea în cazul ei există anumite dificultăți pe care le întâmpină alături de partener, pentru că iubește și a iubit dintotdeauna libertatea. Atunci când artista simte că libertatea sa este pe cale de a fi îngrădită, reacționează imediat devenind „ușor irascibilă”. Cu toate acestea, Lidia a recunoscut faptul că acest lucru se întâmplă foarte rar.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică”, a mai precizat Lidia Buble. Se pare că Horațiu Nicolau îi oferă tot suportul emoțional de care ea are nevoie și nu are pretenția ca el să fie pus pe primul plan. Cu toate acestea, artista îi demonstrează cât de important este și cât de mult prioritizează relația pe care o au, făcând abstracție de cariera pe care o are.

„Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.r.: dragostea)”, a mai adăugat Lidia Buble.

Întotdeauna artista și-a pus fericirea pe primul plan și nu a ascultat de persoanele rele care au încercat să o atace pentru diferența de vârstă dintre cei doi.