Gheboasă a câștigat procesul cu Jandarmeria de la Cluj! Prima reacție a controversatului trapper

Gheboasă va fi despăgubit cu o sumă de aproape șapte ori mai mare decât valoarea amenzii primite după concertul pe care l-a susținut la Untold! Iată ce declarații a făcut: „Vă mulțumesc! Am câștigat, frații mei!”

Trapperul Gheboasă are motive de bucurie după ce instanța i-a făcut dreptate în cazul procesului în care a fost amendat de către Jandarmeria de la Cluj după concertul pe care l-a susținut la Untold în anul 2023.

Cântărețul a ieșit învingător în acest proces și urmează să fie despăgubit cu o sumă de aproape șapte ori mai mare decât valoarea amenzii.

Iată ce declarații a făcut și care este suma pe care o va primi!

Gheboasă a câștigat procesul cu Jandarmeria! Prima reacție a controversatului cântăreț

„Frații mei trapperul Gheboasă oficial astăzi a câștigat procesul cu Jandarmeria de la Cluj, respectiv evenimentul de la Untold de acum un an și jumătate în care am fost denigrat, făcut cu ou și cu oțet pentru faptul că am adus cuvinte jignitoare, cuvinte obscene la adresa romilor prin piesa „Dăi țiganca, dăi țiganca, rupe banca, rupe banca”.

Auzi ce versuri au rupt o România întreagă, piesa care m-a și ridicat, dar m-a și coborât. Deci oficial am câștigat procesul, iar pe viitor urmează numai proiecte tari. Vă mulțumesc pentru susținere pentru că au fost foarte mulți influenceri și foarte mulți oameni care m-au susținut atunci având în vedere faptul că nu făcusem o greșeală atât de mare pentru care să fiu atât de judecat pe rețelele sociale. Vă mulțumesc! Am câștigat, frații mei!” a fost mesajul pe care l-a transmis trapper-ul cu zâmbetul pe buze prin intermediul unor videoclipuri postate la rubrica InstaStory.

Ulterior, cântărețul pe care îl apreciază zeci de mii de români a postat și un videoclip pe contul său de Tik Tok în care a abordat din nou subiectul!

„Admite plângerea contravenţională formulată de petentul G. G.-E., în contradictoriu cu intimata M. A. I. – J. R. – G. D. J. M. „Ş. C.-P.” C.-N. Admite cererea de intervenţie voluntară accesorie formulată de A. E. Î. I. în interesul petentului. Anulează procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria GJCJ nr. 1001379/08.08.2023. Obligă intimata să achite petentului suma de 6.778,75 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată”, sunt informațiile care se arată în soluţia pe scurt a Judecătoriei Cluj-Napoca.

Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi contestată cu apel în 30 de zile de la comunicare, scrie News.ro, iar potrivit avocaţilor trapperului Gheboasă, apărărătorii acestuia au invocat în instanţă „motive ce ţin de netemeinicia procesului-verbal” de contravenţie.

„În concret, în aprecierea exercitării libertăţii de exprimare, echipa de avocaţi a susţinut că trebuie avute în vedere în mod obligatoriu forma/stilul şi contextul mesajului; contextul în care este exprimat mesajul; buna-credinţă a autorului; doza de exagerare a limbajului artistic; proporţionalitatea sancţiunii cu fapta imputată, precum şi motivarea hotărârii, respectiv motivele pertinente şi suficiente pe care autorităţile le invocă pentru a justifica ingerinţa în dreptul la libertatea de exprimare”, susțin avocaţii cântăreţului.

