Care este numele real al lui Gheboasă. Puțin știu cum îl cheamă pe artistul care a provocat controverse la Untold

Care este numele real al lui Gheboasă, artistul care a provocat controverse după prestația de la festivalul Untold. Puțin știu cum îl cheamă, de fapt.

Gheboasă este un tânăr de 22 de ani, care și-a descoperit vocația pentru muzică încă de mic. Acesta a început să-și pună visul pe picioare destul de repede, bucurându-se în prezent de celebritate.

Pisele sale admirate și criticate deopotrivă sunt intens discutate zilele acestea, după ce filmulețe cu prestația sa de la Untold au creat în spațiul public controverse. Dacă pe scena Untold a primit reacțiile mult așteptate de un artist, în mediul online a luat amploare un val de critică cu privire la versurile obscene pe care artistul le promovează și care prind la public.

Care este numele real al lui Gheboasă, zis și Ghebe

Gheboasa este un cunoscut trapper, care a crescut în Târgoviște și treptat a reușit să cucerească publicul la nivel național cu piesele sale. Numele real al lui Gheboasă este Gabriel Gavriș , nume dat la botez de către familia sa adoptivă.

S-a născut în localitatea Târgoviște (Micro 4) și a crescut în cartierul “Șerpărie”, înconjurat de un mediu nociv definit de sărăcie, dependențe și violență. În primii șase ani de viață, Gheboasa a trăit la o familie adoptivă, deoarece mama sa nu a dorit să-l păstreze după naștere, iar tatăl său se afla în detenție.

Artistul a mărturisit în prima sa apariție la Roânia TV că familia adoptivă l-a botezat și i-a dat acest nume.

"Am crescut în orfelinat până la un an și ceva pentru că mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni dreptul asupra mea. Eram pe numele mamei mele, ea nu a vrut să dea semnătură niciodată bunicii mele din partea tatălui. Am ieșit din orfelinat pentru că am avut noroc de o familie care a vrut să mă ia în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am asăzi, Gabriel, iar eu sunt mândru de acești oameni, îi iubesc, îmi dau lacrimile când vorbesc de acești oameni pentru că acești oameni pe mine m-au crescut și m-au educat", a spus el la România TV.

Citește și: Gheboasă a avut un accident de mașină. Bolidul artistului a fost avariat înainte de Untold. Ce s-a întâmplat

Gheboasă (Gabriel Gavriș) a avut o copilărie grea. A crescut la orfelinat, a fost adoptat, apoi luat de tatăl său care a ieșit din închisoare

Deși astăzi se bucură de celebritate, Gheboasă a vorbit despre faptul că viața lui a fost de dificultăți încă din perioada copilăriei, nedorit de către mama sa și cu un tată la pușcărie, tânărul a fost dat spre adopție.

„Mergeam în vizită la închisoare, cu părinții mei adoptivi. Nu înțelegeam foarte multe. Nu înțelegeam ce e pușcăria, de ce e el închis acolo. Eu credeam că acolo stă“, a povestit Gheboasă, potrivit sursei menționate mai sus.

La vârsta de 6 ani, tatăl lui a fost eliberat din închisoare și a fost luat de la familia adoptivă pentru a fi crescut de cel care i-a dat viață, revenind la traiul din carierul Șerpărie.

Citește și: Gheboasă era dus de mână la închisoare de familia adoptivă: "Nu înțelegeam ce e pușcăria". Detaliile neștiute despre copilăria sa