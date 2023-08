Mulți îl cunosc pe Gheboasă, dar puțini știu cine este și cum arată soția artistului. Și-a întâlnit sufletul pereche în copilărie

Trapperul Gheboasă trăiește alături de Luiza o frumoasă poveste de iubire, desprinsă ca din filme, pe care o consideră „soția” sa.

Gabriel Gavriș, pe numele său real, este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de trap de la noi, iar versurile unei piese de-ale sale a provocat controverse în prestația sa de la Untold 2023. Deși este mereu în lumina reflectoarelor, puțini știu, de fapt, cine este și cum arată femeia cu care vrea să-și petreacă tot restul vieții.

Mulți îl cunosc pe Gheboasă, dar puțini știu cine este și cum arată soția artistului. Și-a cunoscut sufletul pereche în copilărie

Gheboasă, de 21 de ani, și Luiza, de 20 de ani, se cunosc încă din copilărie, însă iubirea lor a trecut peste multe obstacole, mai ales că părinții fetei nu erau de acord ca cei doi să se întâlnească. Cei doi amorezi s-au mutat împreună și își doresc ceva mult mai serios de atât, să-și întemeieze o familie. Celebrul trapper o consideră pe Luiza soția sa, lângă care își vede restul vieții.

„Eu cu ea de la 14 ani. Ne-am cunoscut la noi în oraș, suntem din Târgoviște, ieșeam în parc, la școală. Acolo venea și ea cu prietena ei, iar eu, cu prietenul meu. Părintii noștri, ai ei mai mult, nu ne lăsau, ea era prea mică și în al doilea rând eram din cartiere diferite”, a povestit artistul pentru un post TV, notează Impact.ro.

La rândul său, Luiza a mărturisit că le este greu să stea departe unul de celălalt, mai ales că se cunosc de mulți ani.

„Părinții aflau mereu (n.r. – de relația cu Gheboasă) și când aflau, pe mine nu mă mai lăsau să ies din casă, eram pedepsită, îmi luau telefonul, tot, și eu ieșeam noaptea. Așteptam să adoarmă ei și ieșeam din casă și tot mă vedeam cu el cumva. Suntem împreună de când eram mici, dar stăm împreună de un an. De când eram mici suntem împreună.

Am mai avut despărțiri, certuri. Este foarte greu să stăm despărțiți. Noi suntem împreună peste tot. Nu suntem obișnuiți să stăm despărțiți. Niciodată nu am stat atât de mult timp separați.

Mi-ar fi foarte greu să îi transmit un mesaj și să îi spun să stea acolo pentru că eu îl vreau acasă. Nouă ne plac foarte mult copiii, dar ne-am gândit să mai așteptăm. Eu am 20 de ani, aproape, iar el 21. Este un om foarte familist”, a completat și soția trapperului, pentru sursa citată anterior.

Gheboasă a devenit viral după ce a cântat la Urbanist Session. Acesta a participat și în sezonul 1 din One True Singer, însă nu a fost desemnat marele câștigător. Dar chiar dacă nu a intrat în posesia marelui premiu pus în joc, acesta a cunoscut succesul pe TikTok.

La scurt după eliminarea lui din show, el a lansat piesa „Dă-i țiganca”, care a devenit virală în mediul online.

Aceeași melodie a cântat-o și pe scena de la Untold 2023, unde a stârnit mai multe reacții, din cauză că versurile nu ar fi potrivite pentru publicul tânăr, care îl urmărește.

“Într-adevăr, poate nu au fost cele mai bune versuri, dar eu nu sunt la festival să vin să educ copiii. Un om căruia îi este frică că copilului lui nu o să mai fie educat, că o să îi stric eu educația, este un părinte care, cum să vă zic eu, nu are grijă de copilul lui cum trebuie, pentru că eu nu sunt să educ copiii”, a spus Gheboasă la România TV.

Deși astăzi se bucură de celebritate, Gheboasă a vorbit despre faptul că viața lui a fost de dificultăți încă din perioada copilăriei, nedorit de către mama sa și cu un tată la pușcărie, tânărul a fost dat spre adopție.

"Am crescut în orfelinat până la un an și ceva pentru că mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni dreptul asupra mea. Eram pe numele mamei mele, ea nu a vrut să dea semnătură niciodată bunicii mele din partea tatălui.

Am ieșit din orfelinat pentru că am avut noroc de o familie care a vrut să mă ia în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am asăzi, Gabriel, iar eu sunt mândru de acești oameni, îi iubesc, îmi dau lacrimile când vorbesc de acești oameni pentru că acești oameni pe mine m-au crescut și m-au educat", a mai spus el.