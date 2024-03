Gropile de pe drumurile din Suceava, motiv de concurs pe Facebook. Fotografia cu cea mai mare groapă câștigă 100 de lei

La finalul săptămânii trecute, sucevenii au fost invitați să participe la un concurs mai puțin obișnuit. Un cetățean a lansat o provocarea prin care oamenii sunt îndemnați să fotografieze cea mai mare groapă din Suceava pentru a câștiga suma de 100 de lei. Iată ce s-a întâmplat cu ineditul concurs.

Un bărbat din Suceava a decis să lanseze un concurs prin care să îl premieze cu 100 de lei pe cel care face fotografiază cea mai mare groapă din oraș. Inițiativa acestuia a pornit sub forma unui adevăr spus în glumă, iar oamenii s-au îngrămădit în comentarii cu un număr impresionant de exemplare.

Concursul a pornit cu fotografiile lui Andrei Bacoș, cel care a și luat inițiativa proiectului.

Iată ce au răspuns cetățenii, ce glume și ce supărări au apărut pe seama concursului.

Cea mai mare groapă din Suceava

Procedura a fost foarte simplă. Cetățeanul care și-a dorit să atragă atenția cu problemele de pe drumuri s-a fotografiat alături de unele dintre cele mai celebre gropi din zonă și a redactat un text prin care să-i determine și pe ceilalți cetățeni să participe în tragerea acestui semnal de alarmă.

„Ofer 100 de lei pentru o fotografie cu groapa cea mai mare de pe strada unde locuiți. Puneți în comentarii poza cu gropa și adresa unde se află și voi prezenta primăriei situația din fiecare zonă. Voi anunța aici poza cu groapa câștigătoare.

Pe o distanță de 20 metri, Aleea Jupiter din George Enescu, strada pe care și locuiesc, are cel puțin 10 gropi dar am ales-o pe cea mai veche și mai periculoasă. Am anunțat și prin aplicația Suceava Alert de ceva vreme, dar cineva doarme la serviciu.” a scris Andrei Bacoș pe pagina personală de Facebook.

Postarea a strând zeci de comentarii și reacții prin care oamenii s-au simțit liberi să ia parte la un astfel de concurs manifest împotriva celor care ar trebui să asigure drumurile publice.

Astfel, sucevenii au comentat rând pe rând cu imagini de-a dreptul uimitoare și povestind fără perdea ceea ce gândesc cu adevărat.

„Vai de capul meu, dar acolo stai tu? se sfărâmă mașina când intri acolo, îti vei cumpăra 4 perechi de bucșii noi” , „Alea sunt cratere...nu gropi!”, „pozele astea ar trebui sa ajungă și la responsabili” sunt doar câteva dintre comentarii.

„Andrei știi ce urmează acolo? O roabă de balastru și 5 - 6 pavele și e strada asfaltată cu cel puțin 500.000 de euro” a mai adăugat un cetățean revoltat, dar resemnat.

„Nu e o groapă propriu zisă... dar sigur poate participa la concurs... Putem să îi zicem : groapă infinită... panoramică chiar... E în Ițcani, str Gheorghe Doja, pe podul de pe pârâul Dragomirna.... Interesant este că acest pod a fost avariat în urma unui accident în decembrie 2022.... De un an și patru luni nu s-a făcut decât să îi pună niște proptele de fier beton, să închidă podul cu niște bandă semnalizatoare și balize, care, bineînțeles nu mai există... Marea îngrijorare ar fi că, îndată vor circula pe pod, hoarde de candidați (doar din 4 în 4 ani apar pe aici), și dacă se întâmplă să cadă podul cu tot cu ei.. E bine de venit și văzut la fața locului...” a mai adăugat un internaut tare supărat exemplificând cu o imagine.

