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Perlele de la Evaluarea Națională 2026. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română

Evaluarea Națională la Limba și literatura română nu a fost lipsită de „perle”. Profesorii au descoperit răspunsuri amuzante și greșeli neașteptate în lucrările elevilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 25 Iunie 2026, 16:22 | Actualizat Joi, 25 Iunie 2026, 16:23
Perlele de la Evaluarea Națională 2026. Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română | Shutterstock
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Proba de Limba și literatura română de la Evaluarea Națională s-a încheiat, însă nu fără deja celebrele „perle” ale elevilor. După ieșirea din sălile de examen, mulți candidați s-au declarat mulțumiți și au spus că subiectele au fost accesibile. O parte dintre elevi au recunoscut chiar că au fost surprinși de faptul că au reușit să rezolve cerințele mai ușor decât se așteptau.

Perlele de la Evaluarea Națională 2026

Chiar dacă, pentru mulți dintre absolvenții clasei a VIII-a, examenul a părut unul echilibrat, nici anul acesta nu au lipsit răspunsurile care i-au amuzat pe profesorii evaluatori. La corectarea lucrărilor, cadrele didactice au descoperit numeroase greșeli de exprimare, interpretări neașteptate și formulări care au devenit rapid subiect de discuție.

La proba de Limba și literatura română, elevii au avut de rezolvat mai multe exerciții pe baza unor fragmente din operele „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru.

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Unul dintre cele mai frecvente motive de eroare a fost reprezentat de forma corectă a unor cuvinte. Potrivit profesorilor evaluatori, una dintre greșelile întâlnite foarte des a fost folosirea formei greșite „broașcei”, în loc de „broaștei”. Se pare că mulți elevi au întâmpinat dificultăți atunci când au trebuit să folosească substantivul „broască” la genitiv singular.

Un profesor care a corectat lucrări a precizat că această greșeală a apărut într-un număr foarte mare de cazuri, fiind întâlnită în aproximativ trei sferturi dintre lucrările verificate.

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Cele mai amuzante răspunsuri date de elevi la proba de Limba și literatura română

Pe lista greșelilor frecvente s-au mai aflat și probleme de ortografie, precum scrierea cuvântului „fiica” sub forma „fica”. De asemenea, unii elevi au folosit greșit „decât” în locul lui „doar”, o confuzie des întâlnită în exprimarea de zi cu zi.

Printre cele mai amuzante răspunsuri au fost și cele apărute în urma interpretării greșite a unor elemente din textele suport. Unii candidați au confundat pasărea „stârc” cu alte cuvinte, ceea ce a dus la formulări neașteptate.

Unul dintre elevi a scris că personajul din text avea grijă de animale precum „o broască, un uliu și un sfârc”. Într-o altă lucrare, pasărea „stârc” a fost transformată în „stârv”, schimbând complet sensul textului.

Deși astfel de răspunsuri atrag atenția prin latura lor amuzantă, profesorii spun că ele reflectă și dificultățile pe care elevii le întâmpină în ceea ce privește vocabularul, ortografia și atenția la detalii. Examenul de Evaluare Națională rămâne un moment important pentru absolvenții de gimnaziu, iar fiecare greșeală poate face diferența în obținerea notei dorite.

În fiecare an, „perlele” elevilor devin o tradiție neoficială a examenelor naționale, stârnind zâmbete, dar și discuții despre importanța cititului și a exprimării corecte în limba română.

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